美输油管网遭袭后 出现部分供应紧张

（德国之声中文网） 美国联邦调查局（FBI）确认一个名为“黑暗面”（Darkside）的黑客组织对该国最大输油管线运营商——Colonial Pipeline实施了网络攻击。联邦调查局周一（5月10日）通报说，攻击中，黑客使用了勒索软件，试图通过这一恶意程序，锁定或加密电脑系统，向用户索财以换取释放数据。

Colonial Pipeline公司很快公告，遭网络攻击后，公司方面已下线某些系统，以应对威胁。然而，作为其后果，全部管线一度停运。周五，运营商联系了有关当局及一家外部IT安全公司。

“纯为贪财”

白宫高官舍伍德-兰德尔（Elizabeth Sherwood-Randall）透露，围绕相关事件，拜登总统定期听取汇报。

负责网络技术的国家安全副顾问纽伯格（Anne Neuberger,）说，政府不掌握管线运营商是否向勒索者已支付勒索金的信息。她表示，目前，暂定是 "刑事犯罪"，但会评估所有线索，包括国家行为者参与的可能性。

输油管线本属于需予保护的敏感基础设施

与此同时，“黑暗面”在其网站上声明："我们的目标是赚钱，无意给社会添问题。" 声明还称，他们与政治无关。

美军亦受影响

按运输量计算，Colonial Pipeline公司经营的是美国最大管线，日均输送250万桶（一桶为159升）以上汽油、柴油、煤油和其它石油产品。

该管道网总长约8850公里，连接墨西哥湾的炼油厂和美南、美东地区，所运输的燃料约占东海岸总需求的45%，是5000多万美国人的供应商。美国武装力量也属于其客户。

现在，受燃料短缺影响，美国航空公司计划长途航班中的两个中途降落加油。从北卡罗来纳州夏洛特飞往夏威夷的航班客机在达拉斯中途加油；从夏洛特到伦敦的飞机在波士顿停留加油。公司称，预期5月15日恢复执行原有航班时间表。

地方油价上涨

据市场分析公司Gasbuddy发表的一份报告，美东地区加油站已感受到网络攻击的影响，当地供应短缺现象增加。在亚特兰大，约20%的加油站汽油告罄。报告称，在其他地方，也有部分加油站无油可供。地方上，动力燃料价格上涨，升至7年来最高水平。

目前，政府呼吁人们不要囤购。能源部长格兰霍姆（Jennifer Granholm）安抚说："我们有足够的汽油，只需将其送至该去的地方。“

市场观望

在石油市场上，输油管线部分停供只导致价格暂时趋高。周三早盘油价小幅回升，此前油价略有下落。至周三上午，一桶（159升）英国北海布伦特原油价格为68.62美元，比前一天增加7美分；一桶美国西得克萨斯中间基轻质原油WTI的价格略升至65.37美元。

油价也因美国新的库存数据得到支撑。美国石油学会周二晚间公布的数据显示，石油储备有所下降。周三下午，能源部公布其每周数据，该数据历来为市场所密切关注。

不过，若停供时间延长，则有可能导致汽、柴油供应紧张。德国商业银行的原料专家预测说："输油管线长期中断将对石油市场产生深远的影响——不仅是在美国，而且在欧洲。” 例如，美国会因供应短缺而从欧洲求购，"作为其结果，欧洲这里的油价也可能会上升。"

燃油环保标准暂停

黑客攻击事件发生后，美国有关当局暂时取消了涉及汽油的环保要求。周二， 国家环境保护局（EPA）局长里根（Michael Regan）解释说，此举是为应对马里兰州、宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州以及首都华盛顿面临的动力燃料紧缺局面。根据该紧急命令，暂停实施必须销售含添加剂的汽油的相关规定，添加剂有助于减少燃料对环境的危害。

里根局长称，"非同寻常的管道关闭已影响到汽油的供应，因此，需采取措施，以尽量减少或阻止对消费者的充足汽油供应的中断"。该例外许可有效期暂至5月18日。

（德新社，路透社、法新社）

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