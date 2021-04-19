 美输油大动脉遭黑客袭击 多州进入紧急状态 | 经济纵横 | DW | 10.05.2021

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经济纵横

美输油大动脉遭黑客袭击 多州进入紧急状态

美国最大成品油管道商科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）遭遇网络袭击后，华盛顿周日宣布该地区进入紧急状态。此次网络攻击中使用的是一种勒索软件。

USA Georgia Colonial Pipeline

科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）的成品油管道全长约8800公里

（德国之声中文网）位于佐治亚州的科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）是美国最大的成品油管道商。管道线从休斯顿经德州通往纽约，全长约8800公里，每日输送汽油、柴油、航空燃料等成品油250万桶，覆盖5000万人，堪称美国东部最重要的输油大动脉。

该公司于5月7日获悉网络袭击事件，之后暂停整个燃料运输管道的运营。上周日（5月9日），美国联邦政府交通部联邦汽车运输安全管理局宣布美国17个州和华盛顿特区进入紧急状态，允许这些地区通过公路运输燃油，以缓解燃油供应中断的问题。目前，主要管道仍处于离线状态，只有零星的供应管道重新开放。

关键基础设施的薄弱环节

白宫说，总统拜登已听取有关这起事件的汇报。美国能源部表示，正在监测科洛尼尔管道运输公司关闭管道对美国能源供应的潜在影响。《纽约时报》报道，由于疫情导致能源需求下降，此次袭击和由此带来的限制不会导致供应短缺。

《华盛顿邮报》援引消息人士报道，科洛尼尔管道运输公司的控制系统没有受到影响。通常情况下，尤为重要的基础设施控制系统都和IT网络的其它部分分开。

科洛尼尔管道运输公司已聘请美国麦迪安网络安全公司（Mandiant）调查网络攻击事件。专家称，网络攻击中使用的恶意软件是勒索软件，旨在通过锁定系统，加密数据来进行勒索。

ILLUSTRATION Trojaner Locky Ransom-Ware

勒索软件是网络攻击中使用的一种恶意软件

该事件再度引起各界对于美国关键基础设施脆弱性的担忧。美国国土安全部长亚历杭德罗·马约尔卡斯呼吁各企业提高警惕，防范此类勒索软件及其他网络袭击。 

IT专家数年来一直警告，西方国家的基础设施没有对网络袭击做好充分准备。不过，迄今为止，对基础设施成功地进行网络袭击仍非常罕见。最最著名的事件是2015年12月乌克兰发生的大规模停电，被认为是俄罗斯黑客所为。今年2月，美国佛罗里达州一个饮用水处理厂遭到黑客攻击的事件曝光。黑客通过网络袭击导致饮用水中的氢氧化钠比例增加了一百倍以上。不过，该工厂员工立即注意到这一变化，并及时进行了处理。

 

（据美联社等）

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消息人士此前表示，到目前为止，只有一小部分「受感染」的网络通过后门被入侵，但预计还会有更多黑客攻击出现。  

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