美轮美奂博物馆 在家网上就能看

（德国之声中文网）1.卢浮宫

卢浮宫的宝藏如今免费等待你在家舒适地浏览。其虚拟之旅内容众多。比如去年9月揭幕的“艺术家的诞生”主题展，在实体展览期间就吸引了众多观众。如今则通过虚拟之旅（https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/）向公众开放。

该主题展展出伦勃朗、丢勒等人的约40幅作品，此外还有这些画家历史生平的文献。与此同时，卢浮宫也在展出文艺复兴巨匠如达芬奇、米开朗琪罗等人的作品。

复活节前，卢浮宫特别增添了有关艺术史的网上内容。截至3月19日，卢浮宫网站的访问量增加了10倍，从每日4万人升至超过40万人。

2.地球博物馆

纽约古生物学研究所的地球博物馆，以互动的方式展示自然史，以便激起人们对地球生命的过去与现今的思考。

这家博物馆原本的实体展带领访客走过地球45亿年的历史。如今，博物馆特别推出以蜜蜂为主题的虚拟展（https://www.museumoftheearth.org/bees/）。展览中有超高清晰度的图片，让人了解蜜蜂对所有植物以及动物生活的重要性。

3.大英博物馆

尽管大英博物馆暂时关闭，但其互动性的网上博物馆（https://britishmuseum.withgoogle.com/）却提供了一个值得推荐的选项。

该网上博物馆使用了先进的网络技术，提供了一个穿越时间、大洲和文化的浩瀚的历史之旅。只须轻点鼠标，就可穿行在人类历史中。大英博物馆也与谷歌文化研究所合作，制作了一条从史前到现今的虚拟时间线，附有博物馆的相关展品。

自3月18日闭馆以来，当月共有175万人访问了该网站，比2月增加了137%。

4. 街头艺术

还有一些其它博物馆与谷歌艺术与文化研究所合作。自2015年起，谷歌与街头艺术博物馆联合将转瞬即逝的街头艺术数字化保存。如今，您可以在网上看到“纽约街头壁画展”（https://artsandculture.google.com/story/9-amazing-street-art-murals-in-new-york/HAUxIVumcQkQtw?hl=en）。有“大苹果”之称的这座城市一些街头艺术令人印象深刻。

5.柏林博物馆岛

柏林的国家博物馆群3月14日起闭馆，但显著增加了数字之旅的内容。

闭馆期间，共15个展览都可以在线上参观。包括博德博物馆关于拜占庭艺术与雕塑的虚拟之旅（bode360.smb.museum/），其中有62个360度全方位的视角展出，并有850个数字化的雕塑与绘画作品融合其中。

国家博物馆群也与谷歌艺术与文化自2011年起展开合作。疫情闭馆以来，一个博物馆岛的门户网站平台上增加到有约5000件展品、40个展览、5个虚拟之旅。特别推荐的是佩加蒙博物馆（https://artsandculture.google.com/partner/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin）。

6. 梵高博物馆

收藏有许多件荷兰绘画大师作品的这家阿姆斯特丹博物馆，在疫情期间提供网上资源。

梵高博物馆一位发言人向德国之声表示，其社交媒体访问量超过以往。其网络资源包括4KYoutube虚拟之旅视频（https://www.youtube.com/watch?v=SRDEmb5Eo_Y），以及有关梵高生平的深度介绍。此外，还有互动性的趣味内容，如125个“梵高问题”（https://www.vangoghmuseum.nl/en/125-questions/questions-and-answers）。