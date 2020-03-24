美轮美奂博物馆 在家网上就能看

博物馆藏品的数字化以及新推出的网上虚拟之旅，让世界上最受欢迎的一些文化机构能够在疫情期间充实人们的精神生活。这里提供六家博物馆的链接。
（德国之声中文网）1.卢浮宫
卢浮宫的宝藏如今免费等待你在家舒适地浏览。其虚拟之旅内容众多。比如去年9月揭幕的“艺术家的诞生”主题展，在实体展览期间就吸引了众多观众。如今则通过虚拟之旅（https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/）向公众开放。
该主题展展出伦勃朗、丢勒等人的约40幅作品，此外还有这些画家历史生平的文献。与此同时，卢浮宫也在展出文艺复兴巨匠如达芬奇、米开朗琪罗等人的作品。
复活节前，卢浮宫特别增添了有关艺术史的网上内容。截至3月19日，卢浮宫网站的访问量增加了10倍，从每日4万人升至超过40万人。
2.地球博物馆
纽约古生物学研究所的地球博物馆，以互动的方式展示自然史，以便激起人们对地球生命的过去与现今的思考。
这家博物馆原本的实体展带领访客走过地球45亿年的历史。如今，博物馆特别推出以蜜蜂为主题的虚拟展（https://www.museumoftheearth.org/bees/）。展览中有超高清晰度的图片，让人了解蜜蜂对所有植物以及动物生活的重要性。
3.大英博物馆
尽管大英博物馆暂时关闭，但其互动性的网上博物馆（https://britishmuseum.withgoogle.com/）却提供了一个值得推荐的选项。
该网上博物馆使用了先进的网络技术，提供了一个穿越时间、大洲和文化的浩瀚的历史之旅。只须轻点鼠标，就可穿行在人类历史中。大英博物馆也与谷歌文化研究所合作，制作了一条从史前到现今的虚拟时间线，附有博物馆的相关展品。
自3月18日闭馆以来，当月共有175万人访问了该网站，比2月增加了137%。
4. 街头艺术
还有一些其它博物馆与谷歌艺术与文化研究所合作。自2015年起，谷歌与街头艺术博物馆联合将转瞬即逝的街头艺术数字化保存。如今，您可以在网上看到“纽约街头壁画展”（https://artsandculture.google.com/story/9-amazing-street-art-murals-in-new-york/HAUxIVumcQkQtw?hl=en）。有“大苹果”之称的这座城市一些街头艺术令人印象深刻。
5.柏林博物馆岛
柏林的国家博物馆群3月14日起闭馆，但显著增加了数字之旅的内容。
闭馆期间，共15个展览都可以在线上参观。包括博德博物馆关于拜占庭艺术与雕塑的虚拟之旅（bode360.smb.museum/），其中有62个360度全方位的视角展出，并有850个数字化的雕塑与绘画作品融合其中。
国家博物馆群也与谷歌艺术与文化自2011年起展开合作。疫情闭馆以来，一个博物馆岛的门户网站平台上增加到有约5000件展品、40个展览、5个虚拟之旅。特别推荐的是佩加蒙博物馆（https://artsandculture.google.com/partner/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin）。
6. 梵高博物馆
收藏有许多件荷兰绘画大师作品的这家阿姆斯特丹博物馆，在疫情期间提供网上资源。
梵高博物馆一位发言人向德国之声表示，其社交媒体访问量超过以往。其网络资源包括4KYoutube虚拟之旅视频（https://www.youtube.com/watch?v=SRDEmb5Eo_Y），以及有关梵高生平的深度介绍。此外，还有互动性的趣味内容，如125个“梵高问题”（https://www.vangoghmuseum.nl/en/125-questions/questions-and-answers）。