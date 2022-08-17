 美軍機艦將通過台海 北京警告犯華者必受懲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2022

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时政风云

美軍機艦將通過台海 北京警告犯華者必受懲

美國白宮日前指出，美軍將在未來數週通過台灣海峽執行「航行自由」行動。對此，中國外交部發言人汪文斌週三（8月17日）警告美國「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機」，還稱「犯我中華者，必將受到懲處」。

China I Wang Wenbin I Sprecher des chinesischen Außenministeriums

中國外交部發言人汪文斌在17日外交部例行記者會上，對美軍的發言發出嚴正警告。

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日本新任防衛大臣濱田靖一週二（16日）上午與美國防長奧斯汀進行首度電話交談，並對月初的中國環台軍演試射飛彈，表達強烈譴責。同日，美國第七艦隊司令托馬斯在新加坡亦談到，中國發射導彈越過台灣上空「是不負責任的行為」。

繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基等人訪台後，日媒週二（8月16日）報導指出，由日本跨黨派國會議員組成、友台的「日華議員懇談會」會長古屋圭司料將於下週訪台，並預定與蔡英文總統會談。這會否再次激怒中國？

在佩洛西訪台的風波尚未平息之際，又有一個美國國會代表團抵台參訪。專家認為，清楚明白美方安排這次出訪的時間點非常重要，而中國是否會做出同等強烈的回應也受各界關注。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌週三（8月17日）針對美方預告其軍機艦近期將通過台灣海峽再次作出強烈回應。汪文斌稱，這不只暴露了美方的「強權做派」，中方也嚴正警告美方「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機」，「犯我中華者，必將受到懲處。」

汪文斌警告美軍的發言，是在17日外交部例行記者會上，被記者問及有關消息時做出的最新回應。白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）12日曾表示，北京對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，所作所為與和平穩定目標背道而馳，是對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續，目標是企圖恫嚇與脅迫台灣。

坎貝爾還強調，美方將根據長期以來的政策，支援台灣自衛能力，強化美台經貿合作及自身軍事存在，同時呼籲北京重開相關交流合作管道，履行負責任的大國義務。他還宣佈，美軍將在未來數週通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行「航行自由」。

目前，美國沒有明確指出何種軍機艦會在何時通過台灣海峽。

對於美方官員的表態，汪文斌指，佩洛西訪台後續一連串事件是美方一手策畫和挑起，「前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然」。他稱，是美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。汪文斌認為，佩洛西是在美國政府的縱容和安排下「竄台」，嚴重侵犯中國主權、干涉內政，甚至嚴重危害台海和平穩定，因此「中方理所當然要作出堅決回應」。

此前，中國駐美大使秦剛週二（16日）在華盛頓接受多家外媒訪問，在回應美方將派出軍機艦通過台灣海峽的問題時也曾批評，美方在該地區「做得太多了，太過了」。秦剛稱，美方從2012年至今在台灣海峽進行近100次過航，加劇緊張局勢，助長「台獨」勢力囂張氣燄。

秦剛表示，中方已經關注到美方近日表示將再次進行軍事演習或過航，「在此我呼籲美國保持克制，不要使緊張局勢升級。如果美方採取任何損害中國主權和領土完整的舉動，中方將作出反應。」

激烈回應造成反效果？

中方近期多次作出強硬表態，台灣駐美代表蕭美琴週三（17日）接受路透社專訪時表示，在美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國激進的軍事反應反而讓更多其他國家的國會議員更有興趣訪問台灣。

Taiwan I Politikerin I Hsiao Bi-khim

台灣駐美代表蕭美琴指出，中國對裴洛西台灣行反應激烈，反而激起各國訪台興趣。

蕭美琴指出，自佩洛西訪台以來，目前有多國議會皆表達訪台意願，包括加拿大、德國、英國及日本等。談到中國軍事行動時，蕭美琴表示，「被霸凌的受害者需要朋友」，中國的行為引起世界關注、同情台灣的處境。

被問及美國眾院若改由共和黨取得優勢，台灣是否會歡迎共和黨籍議長訪台，蕭美琴回應，台灣數十年來都對國會代表團敞開懷抱，「適用於任何政黨」。

（路透社、彭博社等）

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