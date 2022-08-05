 美軍會否介入中國軍演？美專家：處於「微妙平衡」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美軍會否介入中國軍演？美專家：處於「微妙平衡」

美國白宮譴責中國軍演，稱北京挑釁是企圖改變現狀的「重大升級」，但美軍會否進一步打破「戰略模糊」，出手介入這場規模空前的軍演？德國之聲訪問三名美台專家，請他們做出分析。

USS Ronald Reagan Sonnenuntergang Meer Süd-China

美国宣布延长航母雷根号在南海的停留时间（资料照片）。

（德國之聲中文網）北京不滿美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，自週四（8月4日）開始在台灣周圍海空展開規模空前的實彈軍演。台灣國防部週五（5日）稱，有多批中國軍機、軍艦於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。前一天，中國才有多枚導彈飛越台灣上空。

針對中國軍演，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）4日在例行簡報會上譴責表示：「北京的挑釁行為是重大升級，是其改變現狀的長期企圖。」

與此同時，白宮宣佈延長航空母艦雷根號及其打擊群在南海停留的時間，並推遲洲際彈道飛彈試射，「非常密切關注」中國軍演。

國際關注台海局勢會否可能擦槍走火、釀成危機，美軍又是否會介入。華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）印太安全研究員史托克斯（Jacob Stokes）認為，這裡面有許多計算。

史托克斯曾在拜登任職副總統期間，在他的國安團隊工作。在接受德國之聲採訪時，史托克斯表示，1995年台灣前總統李登輝訪美引發1996年台海危機，當時美國曾有兩艘航空母艦駛入台灣海峽，但時機是在危機即將結束時。他說：「我們必須看未來3天軍演的進展，中國的軍事演習是否在週日停止，將是一個重要問題。」

中國宣佈自8月4日12時至7日12時在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。

中國外交部發言人華春瑩4日在例行記者會被記者問到，未來中國軍演會不會成為台海局勢「新常態」時，她表示：「要取決於美方和『台獨』分裂勢力會怎麼做」。

美專家：處於「微妙平衡」

史托克斯告訴德國之聲，就目前來看可以肯定的是，美國與台北的官員有著密切聯繫。他說：「我想美國正在利用政治層面和軍事行動渠道來傳達訊息，敦促中國保持克制」。

史托克斯表示，華盛頓毫無疑問地非常密切關注這一切，「我也知道，美國官員已經談到了台灣的應急措施，軍方和美國政府的其他方面將提前考慮可能出現的結果，以及華盛頓可能作出的反應」。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

史托克斯指出，「這確實是一個微妙的平衡，而且不是所有的事情都會公開。這就是應對中國這種行為的一部分挑戰。」但與此同時他也認為，中國挑釁意味濃厚的軍演，仍帶有擦槍走火的風險。他說：「有可能發生事故或導彈失靈，導致軌跡改變並擊中平民區」。

史托克斯說，美國如何在西太平洋轉移其所有軍事資產，外界無法虧知全貌，但可以肯定的是，這些軍事資產就在那裡待命，並「有可能迅速到位，在必要時參與行動」。他認為，這可以歸結為美國與台灣和其他夥伴試圖共同顯示一個堅定的姿態，但料想不會升級到超出中國已經正在做的事情。

「戰略模糊」與拿捏的分寸

美國政府對台海長期奉行「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，即美國政府在台海危機保持模糊立場，不會表明如何應對北京攻台。隨著佩洛西訪台、中國針對台灣展開大規模軍演，一系列後續效應會否催化美方政策變動也引發關注。

對此，台灣政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）表示，美國目前觀望遠離這些軍事演習，不僅僅是因為北京正採取的是「升級」的行動，要謹慎處理，也是因為目前都還是演習的層次。

「戰略模糊是指，美國是否要對中國的入侵做出（回應的）保證承諾。我不確定是否一定要要求美國做出這樣的承諾。」南樂向德國之聲表示，北京軍演是一種明顯的恐嚇手段，「如果美國考慮改變戰略模糊，這表明北京在嚇唬眾人方面非常成功。」

對此，淡江大學戰略研究所副教授李大中指出，他認為「美國在拿捏是否該介入中國在台灣周圍海域的軍演。」他告訴德國之聲，美國的態度是是高度關注中國軍演，「但目前考量是不在這個地方軍事加碼」。他也強調，這不代表美方沒有這個能力，只是希望讓局勢早點緩和。
 
李大中說：「美國會認為若在這個時候擺出要介入的架勢，可能有一些對峙的風險。美國不想當中國在軍演時，很近距離地加碼整個緊張局勢。我在旁邊監視，我也呼籲要冷靜跟穩定，我覺得這會是美國的講法。美國不會部署跟中國爭鋒相對，這會讓緊張局勢升溫。」

《台灣政策法案》草案引注目

除了美軍在台海的軍事動態，南樂也提到彼端華盛頓正備受討論的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）。美國參議院外委會原訂3日審理該法案草案，但以主席須參與院會事宜為由延期，時機引發外界揣測或與佩洛西訪台、中國軍演有關。

DW.COM

中國自週四展開軍演，並在台灣周邊海域發射導彈，美國白宮指責中國的舉動是試圖改變現狀的「重大升級」，且「不負責任」。與此同時，白宮宣布延長雷根號在南海停留時間，並推遲洲際彈道飛彈試射，密切監控相關情況。

美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。

中國對台灣展開大規模軍演的第一天，日本防衛省指，中國發射的導彈有4枚穿越台灣上空。中方稱，這是解放軍常規導彈「首次穿越台島」；台灣國防部則表示「即時掌握」，但由於彈道路徑在大氣層之外，對地面「不構成危害」。

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。

中央社報導，該法案草案內容尋求賦予台灣「主要非北約盟友」地位。根據美國國務院，這是美國與當事國關係緊密的「有力象徵」，該國能獲得軍事、經濟特別待遇，但不含安全承諾。

此外，該法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金，協助台灣加快現代化防衛能力，以嚇阻或擊敗中國入侵。

南樂認為，這項仍在擬議中的法案草案，提及一些關於在中國入侵時做出保衛臺灣的承諾，「如果能進入最終版本，我會很驚訝。但我認為這次軍演肯定會對美國國會產生影響」。

他說：「美國所有的鷹派政客都會吃這一套。我擔心這可能是一場競賽，中國對此反應強烈，這會給那些尋求對中國採取鷹派立場的人提供了燃料，以證明他們的立場。這些類型的強烈反應將相互影響。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

220804 -- NANJING, Aug. 4, 2022 -- The army of the Eastern Theater Command of the Chinese People s Liberation Army PLA conducts long-range live-fire drills in the Taiwan Strait, Aug. 4, 2022. The Eastern Theater Command on Thursday conducted joint combat exercises and training around the Taiwan Island on an unprecedented scale. Photo by /Xinhua CHINA-PLA-THE EASTERN THEATER COMMAND-DRILLS CN HongxWei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中國導彈飛過台灣上空 台國防部：在大氣層外無害 05.08.2022

中國對台灣展開大規模軍演的第一天，日本防衛省指，中國發射的導彈有4枚穿越台灣上空。中方稱，這是解放軍常規導彈「首次穿越台島」；台灣國防部則表示「即時掌握」，但由於彈道路徑在大氣層之外，對地面「不構成危害」。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想 04.08.2022

中國宣布從8月4日至7日在台灣周邊實施軍演，回應美國眾院議長佩洛西不顧北京訪台。這次軍演比1996年台海危機規模更大，實彈砲擊也更接近。不過台灣民眾生活如常，似乎不受任何影響。聽聽他們怎麼說。

Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest point from Taiwan, in Fujian province on August 4, 2022, ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island. - China is due on August 4 to kick off its largest-ever military exercises encircling Taiwan, in a show of force straddling vital international shipping lanes following a visit to the self-ruled island by US House Speaker Nancy Pelosi. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国用军演来“试水” 04.08.2022

美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。

广告

评论分析

图为针对佩罗西访台的一幅漫画

评论：佩洛西访台——重要信号还是历史错误？

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。  