美軍最高層下令：全面審查美中軍事互動

（德國之聲中文網）隨著美中在南海和其他地區軍事對峙的次數不斷增加，可能的軍事衝突也存在一定的危險性。美軍最高層已經下令，要全面審視過去五年美軍和中國人民解放軍的軍事互動，以了解中國軍隊的變化和行為模式。

美國CNN報導，三名美國國防官員表示，隨著對北京在印太地區強硬行為的擔憂加劇，美國最高級將領已下令，將對過去五年美國與中國軍隊的軍事互動進行全面審查。

通過啟動審查，美軍參謀長聯席會議主席米利將軍（Gen. Mark Milley）試圖詳細了解兩軍之間的所有互動，尤其是那些因中國飛機或船隻過於靠近美軍，而被視為是「不安全」或「不專業」的行動。官員們說，目的是對中國軍事活動模式的任何變化進行深入了解。





「十多年來，中國在經濟和軍事上持續崛起。他們在太平洋地區變得更加大膽」，米利在給媒體的一份書面聲明中稱。「保持開放的溝通渠道和管理競爭將降低戰略風險。美軍的重點是現代化和戰備。我們的合作夥伴和盟友網絡是力量的源泉。」



中美兩軍之間的互動非常敏感，以至於衝突事件往往不會對外公開。例如今年 6 月，一架由美國特種部隊操作的美國 C-130 運輸機，與中國飛機發生了某種類型的碰撞，但美國國防部尚未公開承認這一事件。

美媒CNBC則引述官員說法稱，米利將軍的命令是在米利和他的中國同行於 7月7日通過視頻電話會議之後發出的。在電話會議中，中國人民解放軍聯合參謀部參謀長李作成上將，駁斥了美國關於中國軍機和艦船，對美國和盟國軍隊在南海開展行動的侵略行為有所上升的說法。

抗中成美戰略重點

對抗中國是美國的一項關鍵戰略重點，上個月美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）呼籲北京採取一系列威脅亞洲穩定的脅迫、侵略和危險行動，並誓言美國將與合作夥伴一起抵制任何壓力。

美國國防部長奧斯汀





「印太國家不應面臨政治恐嚇、經濟脅迫或海上民兵的騷擾」，奧斯汀在香格里拉對話會上發表主題演講時說道。



他列舉了一系列他說中國正在對其鄰國施加壓力的領域，包括向台灣附近的天空派遣大量戰機，危險地攔截美國和盟國的巡邏機，以及「掠奪該地區」的非法捕魚活動。



今年3月，時任美國印太司令部司令的戴維森上將（Philip Davidson），將中國描述為「21 世紀對安全的最大長期戰略威脅」。

但中國方面，堅稱其軍隊的是防禦性的。「中國國防的發展旨在滿足其正當的安全需求，為世界和平力量的發展做出貢獻」，中國2019年國防白皮書說。「中國永遠不會威脅任何其他國家，也不會尋求任何勢力範圍。」

美中在南海交鋒不斷

就美國而言，它似乎正在加強其在南海的行動。美國第七艦隊在一份聲明中說，週六，一艘美國海軍軍艦本福德號挑戰了中國對南中國海有爭議島嶼的主張，這是短短幾天內的第二次行動。



第七艦隊聲明說，這艘導彈驅逐艦在南海東南部的南沙群島附近航行，進行所謂的「航行自由行動」。聲明指出，美國海軍在中國在人造島嶼上建造軍事要塞的島鏈的行動，挑戰了「中華人民共和國、越南和台灣對無害通過的限制」。





報導稱，7月13日，美國驅逐艦本福爾德號驅逐艦（USS Benfold）在南海執行航行自由行動，靠近有爭議但中國控制的西沙群島航行。中國軍隊尾隨本福爾號，並命令該船離開該地區。中國軍方發表聲明指責美國非法進入中國領海，侵犯中國主權。



美國海軍否認有任何不當行為，並堅稱中國的威脅並未迫使美國船隻離開該地區。美國海軍第七艦隊在一份聲明中說：「這次行動反映了我們將維護航行自由和合法使用海洋作為一項原則的承諾。

「美國正在捍衛每個國家在國際範圍內飛行、航行和行動的權利法律允許，正如本福德號航空母艦在這裡所做的那樣。中華人民共和國所說的一切都不會阻止我們。」



（CNN、CNBC）

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