美軍擴大增援歐洲 拜登：保護北約每寸領土

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週三（6月29日）表示，為了應對來自俄羅斯的威脅，美國將陸、海、空全面增援北約軍事部署。他強調北約對「保衛每寸領土」的承諾。

在與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會談開始時，拜登向記者表示：「當我們說，攻擊一個，就是攻擊我們所有人時，我們是認真的」。拜登稱，隨著傳統中立國芬蘭、瑞典的加入，北約將更加強大，成員安全更獲保障。

一名美國高級官員向路透社表示，美國並沒有向俄羅斯通報剛剛宣佈的新部署計劃，也認為沒有必要這樣做。

美國擴大哪些軍事部署？

美國承諾全面強化在歐洲的長期軍事部署。《金融時報》稱，這將是冷戰以來，北約最大規模防禦行動其中一部分。

綜合外媒報導，拜登在馬德里的北約峰會上宣布，美國將在波蘭建立一個新的永久性陸軍總部，以強化北約東翼。白宮補充表示，該總部將配備一支野戰支援營——這將是美國在北約東翼的第一支永久特遣隊。

此外，美國也將增加德國和意大利的防空能力，派遣美國F-35戰鬥機中隊前往英國，派往西班牙的美國海軍驅逐艦從4艘增加到6艘，增派5000名士兵前往羅馬尼亞，並增加在波羅的海國家的輪換部署。

一名美國高級官員告訴路透社，美國在歐洲的軍事部署目前將把兵力「暫時」維持約10萬士兵的高位。自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美國已臨時增派2萬名軍事人員前往歐洲。

拜登說，此次（北約）峰會將是「創造歷史的」，美國加強額外部署將「發出一個明確無誤的訊息，即北約是強大和團結的」。

斯托爾滕貝格則表示：「自冷戰結束以來，我們（北約）的集體防禦最大改革，將在這次峰會上達成一致」。

其他盟國的增援承諾

美國增援在歐軍事部署，正值北約準備就新的防禦計劃達成共識。該計劃將把應對入侵的高度戒備部隊數量，從目前的4萬增加到30多萬。這也是北約對波羅的海國家和東部盟國要求提供更多永久性的、更多和裝備更好的部隊，以保衛不受俄羅斯侵犯的回應。

除了美國，其他北約國家預計將在馬德里的峰會上宣布增加國防開支和額外部署，並同意為烏克蘭提供額外的軍事支持。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，部分北約成員國一直不願增加其軍事預算，並為共同防禦做出貢獻。

英國國防部長表示，英國將承諾增加1000名士兵，以保衛愛沙尼亞免受俄羅斯可能的攻擊，並承諾向北約新的高度警戒部隊提供一個海軍航母戰鬥群。

英國在愛沙尼亞已經有兩支戰鬥小組，每支有1000名士兵。一支戰鬥小組是永久性駐紮，一支則承諾至少駐地至今年年底。新增的1000名士兵將不會駐紮該國，而是在其需要時進行部署，用於防禦。

（路透社、《金融時報》、NPR）

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