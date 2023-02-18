 美軍將領警告：中國是太空最大威脅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2023

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美軍將領警告：中國是太空最大威脅

美軍太空行動負責人薩爾茨曼將軍指出，中國是未來外太空最具挑戰性的威脅，其次是俄羅斯。

美軍將領認為，中國已是太空最大威脅，圖為中國的神州15號太空人費俊龍在進行出艙任務（資料照）

美軍將領認為，中國已是太空最大威脅，圖為中國的神州15號太空人費俊龍在進行出艙任務（資料照）

（德國之聲中文網）一位美國將軍週六（2月18日）表示，由於外太空的軍備競賽不斷加劇，外太空的環境在短短幾年內已發生了「根本性變化」。他並指出，中國是外太空「最具挑戰性的威脅」，其次是俄羅斯。

法新社報導，美國太空行動負責人薩爾茨曼（Bradley Saltzman）將軍在德國慕尼黑安全會議間隙對媒體表示，「我們看到我們的戰略競爭對手，正在生產各種各樣的（太空）武器」 。

「我們必須考慮到這樣一個事實，即太空作為一個有爭議的領域已經發生了根本性的變化。我們在太空中運作的方式必須發生變化，這主要是因為（中國）和俄羅斯已經進行了武器測試，並在某些情況下也已投入使用」，他說。

鑑於美中緊張局勢加劇，他的話顯得更加重要，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和中共中央外事辦公室主任王毅，週六在慕尼黑就疑似中國間諜氣球問題進行了氣氛緊張的交流，更是凸顯了這一點。

中共中央外事辦公室主任王毅在德國慕尼黑出席安全會議（資料照）

中共中央外事辦公室主任王毅在德國慕尼黑出席安全會議（資料照）

太空軍備競賽

法新社報導，太空軍備競賽並不是什麼新鮮事。早在1985年，美國國防部（五角大樓）就在一次試驗中，使用導彈摧毀了一顆衛星。

從那以後，美國的競爭對手一直在尋求展示他們的競爭能力，中國在2007年和印度在2019年，也做了同樣的事情。

2020年2月，一名美國將軍指出，有兩顆俄羅斯衛星進入軌道，並跟踪一顆美國間諜衛星。

2021年底時，俄羅斯用從地面發射的導彈，摧毀了自己的一顆衛星，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）譴責這種武力展示，認為是不負責任的行為。

「對手正在利用太空……瞄準並擴大他們武器的射程」，薩爾茨曼說，「這確實是領域內發生的變化」。

各國在太空軍事活動方面越來越保密，但競爭如此激烈，以至於在2019年，即美國國防部成立太空部隊的那一年，它預測俄羅斯和中國有可能超過美國。但薩爾茨曼否認美國已落後於其他對手的想法。

不過，未來的戰鬥已經發生變化，從用導彈或「神風特工隊式」的衛星，來摧毀其他衛星的想法，已轉變為使用激光武器，或強大的微波來破壞衛星。

薩爾茨曼的助手告訴法新社，薩爾茨曼從未與中國和俄羅斯同行舉行過會談。在慕尼黑期間，他會見了挪威的國防部長並參加了一個小組討論。他說，「在太空中有正確的行為方式」，正確的太空行為不會產生碎片，不會產生干擾，有安全距離和安全軌跡」此外，當遇到問題時雙方會進行溝通。

「太空對現代戰爭很重要」，薩爾茨曼說，太空將變得越來越擁擠。

「你可以在不進入太空的情況下，通過網絡或其他載體攻擊太空（設施）」。薩爾茨曼解釋，美國必須確保有能力去擊敗所有的這些攻擊。

美方多次強調中國太空威脅

事實上，這並非薩爾茨曼第一次發表類似觀點，他去年就曾多次談及中國對太空帶來的威脅。美國軍方擁有的媒體《星條旗報》去年9月13日曾報導，薩爾茨曼當時在談到中國和俄羅斯時說：「他們在破壞能力方面投入了大量資金，不僅僅是擾亂和削弱，而是摧毀我們的太空能力」，「我認為沒有比這更危險、更致力於攻擊美國在這些地區利益的人了」。

薩爾茨曼告訴美國參議院的軍事委員會，他擔心中國在太空領域的進步速度，其次是俄羅斯。他認為，美國仍然是「地球上最偉大的航太國家」，目前可以抵御其兩個勢均力敵的對手（中國和俄羅斯）所擁有的攻擊能力，但美國尚未設計出能夠在危機情況下可供運行的系統。

薩爾茨曼說，美國需要轉變為更具防禦性的架構，「以應對太空已經從良性環境，轉變為更具競爭性的作戰領域這一事實」。

圖為中國太空人費俊龍今年2月在天宮太空站進行出艙任務。

圖為中國太空人費俊龍今年2月在天宮太空站進行出艙任務。

中方：美國應檢視自身行動

對於薩爾茨曼本次在慕尼黑的說法，中國官方目前尚未回應。但根據中國網去年4月28日的報導，中國國防部新聞發言人譚克非當時在記者會上表示，美日方面罔顧事實，捏造渲染所謂中國「太空威脅」，其目的是為自身擴充太空軍備、謀求優勢地位製造藉口，中方堅決反對這一做法。

譚克非當時說，中方始終堅持和平利用太空，積極倡導防止太空武器化和太空軍備競賽，積極推動太空國際合作。

中國外交部發言人汪文斌去年4月19日也稱，中方希望美方真正承擔起大國應盡的責任，全面檢視美國自身在外太空領域的一系列舉動。

（法新社、《星條旗報》、中國網、中國外交部官網）

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