美軍公布無人機遭俄機攔截畫面

（德國之聲中文網）美國日前指控美方無人機螺旋槳遭俄羅斯蘇愷戰機碰撞，迫使美國出手擊落自家的無人機。儘管俄羅斯否認此一說法，但美國五角大廈週四（3月16日）公佈了相關畫面，稱此證據證實美方說法。

這段長40秒的影片，是美國的死神無人機當時在克里米亞附近的國際領空，進行定期偵察時拍攝的。畫面顯示，兩架俄羅斯蘇愷27戰機向美無人機俯衝、向其噴灑燃料進行騷擾，俄方戰機第二次靠近後，無人機畫面中斷，畫面恢復後，顯示無人機螺旋槳已受損。

五角大廈表示有跡象表明，俄羅斯正在試圖回收無人機碎片，但這些碎片在深水中很難取得。

俄羅斯則於15日表示，將努力找回其殘骸，但也透露這具有挑戰性。而美方則表示這架無人機不再帶有任何有價值的情報。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄國國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）15日曾就此事件通話，奧斯汀告訴紹伊古，美方將繼續在國際法允許的範圍內飛行和行動。

美方說法

美國駐歐非空軍司令部週二14日發布聲明表示，當日有兩架俄羅斯蘇愷-27戰機，攔截了一架正在黑海上空，執行例行任務的美國無人偵察機。

中歐時間早上7點03分（格林威治標準時間6點03分），其中一架俄國戰機撞擊了美國MQ-9死神偵察機的螺旋槳，導致美軍被迫將自家無人機擊落至該海域。

聲明還表示，在碰撞發生前，兩架俄機數次向MQ-9傾倒燃料，並在無人機前做出不安全的飛行動作。

美方譴責，此舉反映俄羅斯行為「不專業、不安全，且魯莽」。美國駐歐非空軍司令漢克（James Hecker）在聲明中表示：「事實上，俄方這種不安全和不專業的行為，幾乎導致兩機都墜毀。」

北約歐洲盟軍最高指揮官兼美國陸軍上將卡沃利（Christopher Cavoli）已向北約簡報了該起事件，而這也是自俄羅斯入侵烏克蘭以來與美國首次發生類似事件。

俄方否認

俄羅斯國防部同日表示，該區上空是俄方對烏克蘭「特別軍事行動」的一部分、俄方早已宣布禁止進入，是美軍無人機闖入，才導致俄方緊急出動戰鬥機進行攔截。

俄羅斯國防部否認其飛機與美方無人機有所接觸，稱無人機是在「急劇旋轉」後墜毀：「俄羅斯戰鬥機沒有使用機載武器，沒有與無人機接觸就安全返回俄方機場」。

對於該碰撞事件，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成無人飛機墜毀是第一次。

柯比也表示，美國總統拜登（Joe Biden）已透過國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的簡報獲悉此事，美國國務院官員也將就此事，直接與同等級的俄方官員進行交涉，「表達我們對此不安全、不專業攔截的關注。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稱此事件為「公然違反國際法」，而該院14日也已為此召見俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、向其表達抗議，並透過美國駐莫斯科大使特雷西（Lynne Tracy）向俄方轉達華盛頓的不滿。

據路透社報導，因為該事件發生在俄羅斯與烏克蘭等國接壤的黑海，各方莫衷一是，故將難以就此事件進行獨立核實。

（美國歐非司令部、美聯社、法新社、路透社、美國國防部等）

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