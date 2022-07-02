美軍事首長：美國正「密切關注」北京犯台跡象

（德國之聲中文網）美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）接受英國媒體採訪時表示，中國對台灣的攻擊並非迫在眉睫，但美國正「非常密切」地關注局勢。他補充道，中國顯然「正在發展在某些時候發動攻擊的能力」，北京是否犯台「將是一個政治選擇」。

米利週日（7月3日）接受英國廣播公司採訪，當被問及他是否認為中國會攻擊台灣時，他說：「可能會、應該會、或許會，都是關鍵詞。」

他說道：「在軍事能力方面，我認為中國顯然正在發展一種能力。習近平主席曾在公開的論壇上提到了這一點，他在談話中也提及，他要求解放軍發展在某個時間點攻擊台灣的能力」。

米利補充：「無論他們會不會，這是一個政治選擇，這是一個政策選擇，這將基於中國如何評估屆時的成本風險收益。」

兩岸情勢多緊張？

上個月，中國與美國防長在新加坡就台灣議題展開激烈交鋒，中國國防部長魏鳳和措辭強硬強調稱，若有人膽敢把台灣分裂出去，中方「一定會不惜一戰，不惜代價」。

當時，中方也聲稱台灣海峽並非國際海域，北京「享有主權」。種種發言及後續美方挺台言論使得台海情勢再次受到關注。

有分析指，兩岸情勢再度緊張。不過也有學者認為，中方當時針對台灣海峽的聲明只是宣示意義。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong）告訴德國之聲，北京增加在台灣、南海以及東海周邊的軍事活動時有所聞，北京無需找藉口，因為他們已經在做這件事。而從中國防長的演說內容，能看出北京維持一貫的立場。

多數分析人士指出，目前中國入侵台灣還不太可能發生。英國倫敦大學國王學院國防研究系講師澤諾·里安尼（Zeno Leoni）曾向德國之聲表示，他認為短期內中國不會武力犯台，但類似的「灰色地帶」戰術會增加。他說：「我相信中國很難對台灣採取任何激進行動，所以我認為暫時不會發生這種情況，因為會有政治成本，而中國目前希望避免這種情況。」

美國總統拜登今年5月訪問日本期間，曾表示若北京犯台，美國會軍事介入保護台灣。雖然拜登本人和國務卿布林肯在對華政策演講中都否認美國改變了對台政策，但評論員鄧聿文曾在德國之聲發文稱，從輿論反響看，多數觀察家認為拜登這回不是失言，儘管他們對拜登改變美國的「戰略模糊」是否有利有不同看法。

鄧聿文寫道：「若大陸發動台海戰爭，美國一定會出兵......拜登本人把美國同中國的競爭稱之為『民主與專制的競爭』，美國不會容忍一個民主的台灣被專制的中國用武力的方式奪走，即使從美國國家利益講，華盛頓也不會袖手旁觀，或者只是對台灣進行經濟和武器援助。」

台灣人不擔憂

根據台灣媒體《天下雜誌》今年1月公佈的民調顯示，63.7%受訪的台灣民眾表達，不擔心兩岸一年內會發生戰爭。這個數據比前一年的48.3%，高出15個百分點。報導指出，「這個結果反映在軍機頻繁擾台的氛圍下，民眾反而更不擔心兩岸短期內有戰爭風險」。

該民調也顯示，有57.9%的台灣人不認為中國大陸最後會以武力統一台灣，但也有35.7%認為，中國最終會武統台灣。

观看视频 02:20 百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

不過針對台灣能否抵禦中國入侵，大部分的台灣人給了否定答案。台灣民意基金會6月發表民調顯示，超過一半的台灣民眾不相信，假如中國大陸武力進犯，台灣有能力抵禦100天以上。

該民調問道：「若中國武力犯台，您相信台灣也像烏克蘭一樣撐100天以上嗎？」結果顯示，不相信台灣能夠抵禦北京進犯百天以上的人超過一半（51%），相信的人只佔37.8%。不相信者比相信者高13個百分點。該民調也顯示，針對拜登明確表示會協防台灣的說法，大多數台灣人仍保持疑慮。

（綜合報導）

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