 美軍事首長：中犯台將是戰略錯誤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2022

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美軍事首長：中犯台將是戰略錯誤

美國軍事最高將領米利週三表示，中國若對台灣發動攻擊，將如同俄軍入侵烏克蘭一樣，是不智之舉，也是一場「危險遊戲」，習近平對此應該心知肚明。針對兩岸局勢及中美軍備競賽，米利有何看法？

美軍參謀長聯席會議主席米利表示，中國入侵台灣將是不智之舉。

美軍參謀長聯席會議主席米利表示，中國入侵台灣將是不智之舉。

（德國之聲中文網）美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）週三（11月16日）警告，中國對台灣發動的任何攻擊都將是一項戰略錯誤，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣糟糕。

法新社報導，米利在美國國防部五角大廈簡報會上指出，中國入侵台灣將是不智之舉，「是犯下政治、地緣政治及戰略上的錯誤，類似（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭所犯下的戰略錯誤。」

《紐約郵報》報導，米利強調，對北京來說入侵台灣將是一場「危險遊戲」，特別是考慮到其軍隊缺乏戰鬥經驗。他指出，中國軍隊自1979年越戰以來就沒有打過仗，卻要跨越（台灣）海峽入侵台灣，這將會是「非常、非常危險」的軍事行動，「他們沒有經驗，沒有背景⋯⋯還沒有充足的訓練。」

而米利認為，中國國家主席習近平也很清楚這一點。他稱習近平為「理性的行動者」（rational actor），並認為中國在短期內不會試圖入侵台灣，因為美國總統拜登（Joe Biden）已經表明，如果台灣自治地位受到威脅，美國將提供軍事援助。

「我認為他（習近平）會根據成本、效益和風險來評估這件事情。」米利補充道：「他將得出結論，在短期內攻擊台灣的風險極高，且很可能會以戰略失敗告終。這將使他們（北京政府）成為頭號經濟和軍事強國的『中國夢』破滅。」

習近平不久前贏得歷史性的第三個任期，連任中國最高領導人，並表示將台灣與中國「統一」視為高度優先事項；美國則表示堅守「一個中國」原則，承認中國對台灣擁有主權，但反對任何一方以武力片面改變台海現狀。

習近平二十大談台港

俄烏戰事的教訓

米利16日表示，俄羅斯入侵烏克蘭的失敗經歷，給中美都帶來了「教訓」。對中國來說，這是一個對侵略台灣的示警；對美國來說，「當前的關鍵是要確保台灣能夠自衛」。

「習主席和中國軍方正在學習......紙面上的戰爭與真正的戰爭有很大不同。」米利說：「當血流成河、軍隊傷亡、坦克被炸毀時，事情就非同小可了。」

米利接著說，台灣的「複雜地形」也將挑戰中國軍隊。他表示，中國若要派兵奪取台灣，將是一項非常困難的軍事任務，因為台灣大部分地區屬於山地地形，不易部署軍隊及掌握戰況。

他補充說：「我認為中國人要有軍事能力並做好（攻取台灣的）準備，還需要一段時間。」

不過，米利表明他的評估也有「可能是錯誤的」，因為「某些政治事件可能在某一時刻突然發生，所有的決定都將是非常迅速的」。

防止「大國」戰爭

美國視中國為其最大的地緣政治挑戰。五角大廈認為，中國軍隊的快速增長和現代化，意在推翻美國作為世界超級大國的地位。然而，米利發誓「不會允許這種情況發生」。

根據《紐約郵報》，北京當局曾表示希望2027年在軍事上與美國「持平或更勝一籌」。對此，米利也重申：「他們不會達到這個目標。」他補充道：「中國對他們的目標毫不避諱：他們想在2049年成為全球第一大國，但我們（美國）不會讓中國成為第一。我們將在5年後、10年後和50年後保持第一。」

11月14日拜登與習近平面對面會晤長談3小時。

11月14日拜登與習近平面對面會晤長談3小時。

拜習會於14日落幕之後，拜登表示中國入侵台灣並非「迫在眉睫」。對此，米利表示，只要美國保持第一，「那麼我們就會阻止人們所擔心的戰爭——中國和美國之間的大國戰爭。」

在此發言的1個月前，美國傳統基金會（The Heritage Foundation）曾在一份年度報告中，將美國軍事能力評為「薄弱」，並稱美軍「面臨著無法回應單一重大區域衝突的巨大風險」。

該機構認為，美國必須在硬實力方面進行更多投資，並願意使用這些軍事能力，以確保美方能夠在必要時阻止並抵禦中國入侵台灣。

（法新社、《紐約郵報》）

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