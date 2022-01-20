 美跨党派议员呼吁政府豁免中国商品关税 | 经济纵横 | DW | 21.01.2022

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经济纵横

美跨党派议员呼吁政府豁免中国商品关税

拜登19日才说因为中国没有达到贸易协定采购目标，要解除关税「还早」。20日141名来自不同党派的议员就提出不同的想法。这是跟总统唱反调?

China Shanghai | Containerhafen Yangshan

根据调查机构，中国目前只达到承诺购买美国商品金额的60%左右。

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拜登周三再次被问到，是否会取消特朗普时期对中国商品征收的高额关税。他说自己也想，但是中国没有实现购买能诺。中方则表示，不是不想，而是这个目标根本不现实。

德国之声专访独立学者吴强，他表示，中美在2021年於许多领域都持续深化双边对抗，也指出，中美双边关系2022年会以「紧张管控」的主轴持续发展。

据称上个月拜习会前，北京曾誓言「要购买美国能运过来的任何东西」。但中美贸易协议即将在12月31日到期，北京采购量还差40%。这会影响到美中未来一年的经贸关系吗？

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。

(德国之声中文网) 由141名民主党和共和党议员组成的小组周四 (1月20日)敦促美国总统拜登的最高贸易官员戴琪允许对中国商品关税给予更广泛的豁免，理由是最后买单的是美国公司。

议员们在给戴琪的信中说，虽然北京应该为不公平的贸易行为负责，但关税正在伤害美国企业，并加剧了推动价格上涨的供应问题。

拜登政府在10月将有限的产品恢复到有资格被排除在关税之外的商品清单中，但国会议员呼吁扩大范围，使所有目标商品都有资格获得救济。

民主党代表金德 (Ron Kind)和德尔宾 (Suzan DelBene)，以及共和党代表拉胡德(Darin LaHood)和瓦洛夫斯基 ( Jackie Walorski )等人签署的信中说:「我们强烈支持采取严厉和有效的行动来解决中国的不公平贸易做法......并捍卫我们的经济利益，反对不公平竞争，但关税造成的成本增加 正在破坏美国制造业工人的竞争力。」

法新社和路透社报道，这些议员说，从制造业和农业到零售业和能源业都感受到了关税的影响。但是目前排出清单只包括工业部件、恒温器、医疗用品、自行车和纺织品，只涵盖了原始排除法申请的1%，加深了对企业的挑战，特别是中小型企业。

Katherine Tai

美国贸易代表戴琪目前夹在中国未达购买目标但国内企业要求豁免中国商品关税的两难。

北京没达标

拜登的前任特朗普在2018年对价值3700亿美元的中国产品征收关税，理由是北京不公平的贸易行为。但许多美国公司批评这些征税，说它们推高了成本，因为进口商首当其冲受到影响。随着关键产品的短缺导致美国通货膨胀率飙升，这种担忧越来越大。

两国在2020年1月签署了＜第一阶段贸易协定＞，其中北京承诺在2020年和2021年将其对美国产品和服务的采购增加至少2000亿美元。但在Covid-19大流行的情况下，北京已经没有达到这些目标。

在被问及取消关税的问题时，拜登19日说：「我们还没有到那一步，因为中国还没有达到目标。」

议员们同意中国必须对其向美国做出的承诺负责，但指出美国公司还在新冠大流行和断供中挣扎，目前的关税豁免太少且不足。

这个同时，美国大豆的价格在芝加哥飙升，因为有关于中国大量采购的传言，引起了可能取消关税的猜测。而根据美国农业部长维尔萨克 (Tom Vilsack)的说法，北京在农产品采购承诺方面落后130亿美元。

(法新社、路透社)

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