美跨党派议员呼吁政府豁免中国商品关税

(德国之声中文网) 由141名民主党和共和党议员组成的小组周四 (1月20日)敦促美国总统拜登的最高贸易官员戴琪允许对中国商品关税给予更广泛的豁免，理由是最后买单的是美国公司。

议员们在给戴琪的信中说，虽然北京应该为不公平的贸易行为负责，但关税正在伤害美国企业，并加剧了推动价格上涨的供应问题。

拜登政府在10月将有限的产品恢复到有资格被排除在关税之外的商品清单中，但国会议员呼吁扩大范围，使所有目标商品都有资格获得救济。

民主党代表金德 (Ron Kind)和德尔宾 (Suzan DelBene)，以及共和党代表拉胡德(Darin LaHood)和瓦洛夫斯基 ( Jackie Walorski )等人签署的信中说:「我们强烈支持采取严厉和有效的行动来解决中国的不公平贸易做法......并捍卫我们的经济利益，反对不公平竞争，但关税造成的成本增加 正在破坏美国制造业工人的竞争力。」

法新社和路透社报道，这些议员说，从制造业和农业到零售业和能源业都感受到了关税的影响。但是目前排出清单只包括工业部件、恒温器、医疗用品、自行车和纺织品，只涵盖了原始排除法申请的1%，加深了对企业的挑战，特别是中小型企业。

北京没达标

拜登的前任特朗普在2018年对价值3700亿美元的中国产品征收关税，理由是北京不公平的贸易行为。但许多美国公司批评这些征税，说它们推高了成本，因为进口商首当其冲受到影响。随着关键产品的短缺导致美国通货膨胀率飙升，这种担忧越来越大。

两国在2020年1月签署了＜第一阶段贸易协定＞，其中北京承诺在2020年和2021年将其对美国产品和服务的采购增加至少2000亿美元。但在Covid-19大流行的情况下，北京已经没有达到这些目标。

在被问及取消关税的问题时，拜登19日说：「我们还没有到那一步，因为中国还没有达到目标。」

议员们同意中国必须对其向美国做出的承诺负责，但指出美国公司还在新冠大流行和断供中挣扎，目前的关税豁免太少且不足。

这个同时，美国大豆的价格在芝加哥飙升，因为有关于中国大量采购的传言，引起了可能取消关税的猜测。而根据美国农业部长维尔萨克 (Tom Vilsack)的说法，北京在农产品采购承诺方面落后130亿美元。

(法新社、路透社)

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