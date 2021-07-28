 美跨党派议员吁希尔顿放弃新疆酒店项目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2021

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美跨党派议员吁希尔顿放弃新疆酒店项目

美国国会跨党派的议员致函希尔顿全球公司总裁，希望该不要让其品牌名与一间即将建立在新疆清真寺遗址上的酒店项目建立连结。路透社报导称，该地原本的一座清真寺2018年遭政府摧毁。

Hilton Logo Hotel Gebäude

民主党参议员默克利 (Jeff Merkley) 和众议员麦戈文 (Jim McGovern) 对希尔顿全球控股公司打算在2018年新疆和田地区被摧毁的清真寺遗址上建造一家希尔顿酒店的相关消息表示关切。

(德国之声中文网) 路透社29日报导，美国国会一个委员会的跨党派议员呼吁希尔顿全球公司不要让其名字与一个在新疆的酒店项目有连结，因为该地原是一座遭中国政府摧毁的清真寺。

民主党参议员默克利 (Jeff Merkley) 和众议员麦戈文 (Jim McGovern) 在给希尔顿全球控股公司总裁纳塞塔 (Christopher Nassetta) 的一封信中，对该公司打算在2018年新疆和田地区被摧毁的清真寺遗址上建造一家希尔顿酒店的相关消息表示关切。

他们在信中写道：「该遗址是中国政府在新疆广泛破坏维吾尔族宗教和文化遗址的运动，以及官方努力消除维吾尔族的宗教和文化习俗的象征。」

根据路透社报导，由这份邮件的副本由美国国会中国事务执行委员会的资深共和党人参议员卢比奥 (Marco Rubio) 和众议员史密斯 (Jim Smith) 共同签署。希尔顿全球没有立即回应路透社的访问要求。

美国国会议员在信中表示，中国破坏维吾尔族宗教和文化遗址的行为让美国政府确定新疆的维吾尔人与其他少数民族正在遭受种族灭绝和反人类罪的侵害。他们透过信件表示：「希尔顿不应允许其名字被用来延续和促进对生活在新疆数百万维吾尔人的文化抹杀和镇压。」

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在美国国会27日举行的一场听证会上，跨党派的美国国会议员批评五间赞助北京冬奥的美国公司代表，并呼吁他们该退出赞助该活动的行列。然而，这些公司的代表并未正面回应相关问题。

美国政府警告有新疆业务的美企，哪怕只有间接联系，都有可能违反美国法律。北京则出台白皮书，称新疆处在历史上最好的发展时期。

美国国务院12日发布防止种族灭绝的年度报告，除了再次认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝外，也批评缅甸丶厄立特里亚与埃塞俄比亚等国严重迫害人民的行为。

美国最大的穆斯林倡导组织美国伊斯兰关系委员会(The Council on American-Islamic Relations)本周呼吁希尔顿的股东们了解英国《每日电讯报》6月披露的酒店计划的细节。

该报导援引希尔顿提供的资讯，称该酒店是由一家中国公司欢朋酒店管理(Huan Peng Hotel Management) 监督的特许开发项目，该公司说它通过公开拍卖购买了这块土地作为空地。该公司补充说，它将「完全遵守所有当地法律丶当局和希尔顿品牌开发标准」。

美国国会及行政当局中国委员会的研究显示，近年来，新疆当局拆除或破坏了约16000座清真寺和该地区一半以上的其他宗教场所，如神殿和墓地。

(路透社等) 

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