美起诉涉芬太尼中国公司 中方批钓鱼执法

（德国之声中文网）美国司法部6月23日以贩运芬太尼（Fentanyl）原料、共谋制造芬太尼和欺诈海关为名，起诉4家中国公司和8名来自这些公司的中国籍领导层及员工。据美联社消息指出，本次也是首度有中国公司因走私芬太尼原料在美国被起诉。

美国司法部长加兰（Merrick Garland）在一场新闻发布会中提到，这些公司和他们的雇员在知情的情况下共谋制造致命的芬太尼，并且在美国销售。他说：「仅这些公司的其中一家就向美国运送了200多公斤芬太尼的前体化学品，可以用于制造50公斤芬太尼。」加兰表示，这一数量在理论上足以杀死2500万个美国人。

两名公司高管被捕

遭到起诉的包括湖北精奥生物科技公司（Hubei Amarvel Biotech）、安徽仁诚科技公司、安徽莫克新材料科技公司以及合肥葛兰素史克贸易公司。其中，湖北精奥的两名高管本月早些时候已被逮捕，

一位联邦检察官指出，这些公司在其网站和社交媒体账户上推销芬太尼前体化学品，称他们接受加密货币付款，并将其运给包括墨西哥锡那罗亚集团在内的贩毒者。检察官还提到，湖北精奥曾以欺骗性做法来逃避当局，例如宣传可以将其产品伪装成狗粮、坚果或机油，以确保「安全运送」到美国和墨西哥。

美国长期以来存在芬太尼滥用成瘾的问题

中方指责美「钓鱼执法」

对此，中国外交部6月24日发布了「答记者问」提到，「美方执法人员在第三国采用『钓鱼执法』诱捕中国公民，并悍然再次起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害中国公民基本人权，严重损害中国企业利益」。中国外交部指出，除了强烈谴责此行为以外，也已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

合成阿片类药物芬太尼以药片、粉末或液体形式出现，其效力是海洛因的50倍。芬太尼也被合法地用于强效止痛药，不过一旦过量便有可能致人于死地。在过去两年中，美国每年都有超过10万人死于芬太尼过量。

（综合报导）

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