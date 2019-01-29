美起诉华为孟晚舟 司法部罗列23罪状

(德国之声中文网) 美国司法部28日宣布正式起诉华为、财务长孟晚舟及其子公司，包括银行和电汇诈骗与违反伊朗制裁令。这也为本周的中美贸易谈判带来更多不确定性。

根据多家外媒，中国外交部也即刻回应，要求美方停止对中国企业无理的打压，并要求撤销华为财务长孟晚舟的逮捕令。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）强调，这些案件「暴露了华为明目张胆和持续已久的做法，利用美国公司和金融机构，威胁自由和公平的全球市场。」他对美国电信网络中的华为设备表示忧心。 他说:「这种连接能使外国政府有能力恶意修改或窃取资讯，进行秘密的间谍活动、施予压力或进一步控制。」

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）则表示，这两起案件与贸易谈判「完全不相干」。

23项严重指控

其中13项指控与违反伊朗制裁令有关。美司法部称，华为为了在伊朗开展业务，误导一间国际银行和美国当局，掩盖其与子公司星通技术 (Skycom Tech)的关系。

美国当局指控孟晚舟使用子公司在伊朗开展业务，违反美国对伊朗的制裁。12月应美国的要求，在加拿大被捕的华为财务长孟晚舟，也是华为创办人任正非的女儿，否认相关指控。她目前保释在温哥华的家中，等待加拿大法院就美国引渡请求做出决定。

此外，司法部还指控两家华为子公司盗窃商业机密、电汇欺诈和妨碍司法公正等10项罪名，称其涉嫌从美国第三大电信商T-Mobile US Inc那窃取机器人技术。

相关指控使美国政府加强施压华为，试图阻止美国公司购买华为路由器和交换器，并促使其盟友也照做。美国安全专家担心，相关设备可能会被用来监视美国。不过华为创办人任正非否认公司产品被中国政府情报机构所用。

华为目前尚未对指控做出回应。

夏立民/罗法 (法新社、德新社、美联社)