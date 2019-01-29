美起诉华为孟晚舟 北京斥無理打壓

(德国之声中文网) 美国司法部1月28日宣布正式起诉华为、财务长孟晚舟及其子公司，包括银行和电汇诈骗与违反伊朗制裁令。 这也为本周的中美贸易谈判带来更多不确定性。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）强调，这些案件「暴露了华为明目张胆和持续已久的做法，利用美国公司和金融机构，威胁自由和公平的全球市场」。 他对美国电信网络中的华为设备表示忧心。 他说:「这种连接能使外国政府有能力恶意修改或窃取资讯，进行秘密的间谍活动、施予压力或进一步控制」。

美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）则表示，这两起案件与贸易谈判「完全不相干」。

中国外交部也即刻回应，指控美方无理打压華為在內的中国企业，并要求撤销华为财务长孟晚舟的逮捕令。 中國外交部發言人耿爽週二 (1月29日) 上午透過聲明表示，美國過去一段時間「不斷試圖用國家力量打擊特定中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營」。 它們認為這背後有強烈的政治企圖及政治操弄，強調﹕「我們強烈敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，客觀公正地對待中國企業。 中方也將堅決捍衛中國企業的合法、正當權益。 」

23项严重指控

孟晚舟被起訴的23項罪名當中，13项与违反伊朗制裁令有关。 美司法部称，华为为了在伊朗开展业务，误导一间国际银行和美国当局，掩盖其与子公司星通技术 (Skycom Tech) 的关系。

美国当局指控孟晚舟使用子公司在伊朗开展业务，违反美国对伊朗的制裁。 孟晚舟是华为创办人任正非的女儿，加拿大12月应美国的要求拘捕她，她否认相关指控。 她目前保释在温哥华的家中，等待加拿大法院就美国引渡请求做出决定。

此外，美國司法部还指控两家华为子公司盗窃商业机密、电汇欺诈和妨碍司法公正等10项罪名，称其涉嫌从美国第三大电信商T-Mobile US Inc那窃取机器人技术。

相关指控使美国政府加强施压华为，试图阻止美国公司购买华为路由器和交换器，并促使其盟友也照做。 美国安全专家担心，相关设备可能会被用来监视美国。 不过华为创办人任正非否认公司产品被中国政府情报机构所用。

華為矢口否認

華為稍早發聲明回應美國的指控，除了否認“關於華為公司、其子公司或附屬機構犯有起訴書中指控的違反美國法律的各項罪名外，”也表示對美方的指控感到“非常失望”，不知曉孟晚舟有何不當行為。並“相信美國法院最終會得出相同的結論”。聲明中還稱，“孟女士被捕之後，華為試圖與司法部就紐約東區的調查進行討論，但被拒絕且沒有給出任何理由。華盛頓西區法院關於華為商業秘密案件的相關民事訴訟早已和解，和解前西雅圖陪審團也對商業秘密相關訴請做出了沒有賠償、華為不存在主觀惡意的裁決。”

中國外交部也針對孟晚舟案作出最新回應，指控美國與加拿大濫用雙邊引渡條約，強調此舉已嚴重侵犯中國公民合法權益。 耿爽在聲明中說呼籲美國不要發出正式引渡請求，並要求加拿大認真對待中國的立場。 然而，加拿大司法部稍早證實美國已正式提出引渡請求。

夏立民/罗法/楊威廉/李芊 (法新社、德新社、美联社)