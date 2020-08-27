 美起诉中国黑客 批北京提供犯罪温床 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2020

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时政风云

美起诉中国黑客 批北京提供犯罪温床

就在澳洲资安机构揭露，中国公司透过收集大数据为中国政府与军方提供情报后，美国也再爆出有中国黑客透过入侵电脑的方式牟利，同时盗取某些不具商业价值但政治敏感的信息。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

美国司法部起诉书中提到，黑客锁定五名香港民主运动人士，并以数位代号显示，其中一名正因香港国安法遭当局通缉。

(德国之声中文网) 美国司法部官员周三(9月16日)起诉5位中国公民，指控他们以黑客身份攻击美国和海外100多家公司和机构，其中包括社交媒体和视频游戏公司，以及大学和电信提供商。

在公布的三份相关起诉书中，美国官员们揭露了一个大规模的黑客计划，目标锁定各商业部门和学术界。这项计划由一个总部设在中国的集团进行，称为APT41。

5名在逃中国公民分别是谭戴林、张浩然、钱川、付强、蒋立志，年龄在35到39岁之间。他们都是APT41的成员。美国联邦调查局已对他们发出实名通辑。

美国司法部副部长罗森 (Jeffrey Rosen)说，5名中国被告中的一名告诉他的伙伴，自己与中国国家安全部关系非常密切，会受到保护，「除非发生非常大的事情」。他还对伙伴表示，不要对中国国内目标下手。

检察官说，另外2名被控与他们合谋的马来西亚商人本周在马来西亚被捕，现在面临引渡程序。起诉书提到，这2名商人透过入侵美国和国外电子游戏行业的电脑牟利。

罗森批评中国政府未能瓦解黑客犯罪并追究黑客责任。他说:「理想的情况下，我会感谢中国执法部门在此事中的合作，5名中国黑客现在已经被拘留，等待审判，但不幸的是，近年来的记录告诉我们，他们选择了一条不同的道路，只要这些黑客有助于实现其窃取知识产权和扼杀自由的目标，他们就会为这些网络犯罪分子提供安全的环境。」

Symbolbild Hackerangriff I Cybercrime (picture-alliance/dpa/O. Berg)

美国司法部起诉书中放上2019年10月，中国黑客入侵台湾一所大学的资料库，窃取6万7千张个人资料照片的截图。

DW.COM

在互联网的时代，人们到处留下各种个人信息、喜好，或是观点。商业公司很早就开始利用这些大数据精准投放广告行销。但现在有研究发现，中国正将这些海量数据应用在监控和军事用途。

中国政府被认为支持拜登当选美国总统，但微软报告透露，拜登竞选团队成为中国黑客的攻击目标。

美国情报机关上周发表的报告没有点名中共采取行动干预美国大选，但美国国安顾问最新的发言直指「中国黑客」试图入侵美国选举系统。美国众议院议长认为国安顾问「画错重点」。

来自中国、俄罗斯和朝鲜的6名个人和3个实体成为首批制裁对象。它们被指在全球范围内从事网络攻击和盗窃活动，使欧洲机构和企业也蒙受重大损失。

黑客疑为中共代理人

网络安全公司Mandiant Threat Intelligence已经对该组织进行了追踪调查，该公司称这些黑客犯罪类型广泛，并成功结合相关间谍行动。

这些黑客使用一系列战术，包括设法入侵软件供应商的网络，修改源代码，并对这些公司的客户做进一步攻击。

美国司法部没有直接说黑客受雇于中国政府。但相关官员表示，他们可能是为中国政府服务的代理人，因为他们锁定的一些目标，包括民运人士和台湾一所大学的学生，看来都不是为了获利，而是符合中国政府的利益。

目前这些案件是在哥伦比亚地区立案。美国代理检察官谢尔文（Michael Sherwin）说:「一个以牟利为目的的黑客不会黑掉一个民主团体。」他说，这些黑客锁定的目标，包括一些带有传统间谍活动的印记，都指向他们至少与政府有间接联系的结论。 」

但美国官员也说，有些行为显然是利益驱动。例如，两名中国被告被控黑入视频游戏公司，获得数字货币，然后在黑市上出售牟利。

美国司法部还宣布，已经查封了被告使用的数百个账户、服务器和域名，并与微软和其他私营企业合作，拒绝黑客继续使用工具、账户和黑客基础设施。

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)

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