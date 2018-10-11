 美起诉中国商业间谍 内含国安厅情报员 | 科技环境 | DW | 31.10.2018

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科技环境

美起诉中国商业间谍 内含国安厅情报员

江苏省国家安全厅最近因涉及多起商业间谍案而屡登媒体版面。这一次，除了两个该厅的情报人员，还有其他八个同谋一起被起诉。

Volksrepublik China l Ministerium für Staatssicherheit Volksrepublik - Logo (Imago/M. Siebinger)

中国国家安全部的标志

(德国之声中文网) 美国起诉十个中国人，指控他们骇入美国与法国航太公司的电脑系统，图谋窃取技术，前后长达五年。被起诉的人当中有两人，查荣(音译 Zha Rong)、柴猛(音译 Chai Meng)，是情报人员。

美国司法部指出，中国国家安全部透过江苏省国家安全厅，图谋窃取涡轮发动机相关技术。这种发动机主要应用在欧美商用飞机中，由法国的航太公司与江苏省苏州的一家公司、以及一间美国公司合作研发。

在这次报告中，没有明确指出美国的这家公司名称为何。但是先前的起诉书指向位于俄亥俄州辛辛那提的奇异航空公司，来头不小。

Asian Aerospace - Messe in Singapur (AP)

中国商业间谍意图窃取涡轮技术机密

最新调查详细陈述犯案者如何透过恶意软件与钓鱼手法骇入目标的电脑，移除引擎与零件的相关资料。也指控了两名江苏省国家安全厅中两位官员，以及六位为他办事的黑客、两位法国公司的员工。

美国司法部说:「中国在窃取资料的同时，该国国有的航太公司也正在研发相似的引擎，准备提供中国等地制造的商用客机使用。」美国助理检查总长德门斯(John Demers)说:「九月至今，美国国家安全局与美国的律师事务所，已经三次指控中国江苏省国家安全厅的情报人员以及受他們指使的人员，图谋窃取美国智慧财产权。」

他也表示这只是开始，美国将会与联邦调查局的同仁继续努力，加强力度保障美国智慧财产权。

商业间谍不断

10月30日声明中的案件，已经是九月以来第三起商业间谍案。二十天前，美国联邦调查局(FBI)逮捕并起诉江苏省国家安全厅的副处长徐彦君 (Yanjun Xu音译)。该案是FBI史上第一次将被告引渡到案。隔天，美国司法部指控他参与经济间谍，并试图窃取数家美国航太公司商业机密。

九月底，在芝加哥伊利诺伊理工学院学习工程学的纪超群因涉嫌商业间谍活动被捕。

徐彦君被逮捕之后，中国的回应是美国「凭空杜撰」。此案使中美之间的关系更加紧绷。

罗法/杨威廉(法新社)

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