 美赠250万剂疫苗抵台  台美隔空互赞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2021

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时政风云

美赠250万剂疫苗抵台  台美隔空互赞

美国政府捐赠的250万剂莫德纳疫苗抵达台湾。美联社认为，此次捐赠具有公共卫生和地缘政治的双重意义。据台北当局介绍，台湾由此已取得超过485万剂疫苗。

Taiwan Taipeh | Coronavirus | US-Lieferung Moderna-Impfstoff

台湾卫福部长陈时中与美国在台协会处长郦英杰周日到场接机

（德国之声中文网）美国政府捐赠的250万剂莫德纳（Moderna） 疫苗周日（6月20日）抵达台湾，是先前承诺之75万剂的3倍多。路透社援引美国政府高级官员报道称，增加台湾获捐赠的疫苗剂量，是为了推进拜登政府向全球捐赠8000万剂美制疫苗的承诺。美国官员强调，疫苗捐赠不附带任何条件，又称台湾在全球市场获取疫苗的工作上遇到不公平挑战，华府相信是北京当局出于政治原因阻挠采购，应予以谴责。

美国在台协会（AIT）处长郦英杰（Brent Christensen）与台湾卫福部长陈时中周日到场接机，疫苗完成通关手续后送冷储物流中心进行后续检验封缄作业。

台方感谢

台湾总统蔡英文透过脸书直播再次表达感谢，并发表了一张配有“A friend in need is a friend indeed，患难见真情，台美真友情”文字的图片。蔡英文介绍：“现在，台湾已经取得超过485万剂疫苗，已洽购的部分也还会分批到货”，“随著疫苗陆续到位，有系统的施打已经展开，指挥中心也将会再扩大优先施打的对象”。

台湾外交部长吴钊燮当天在推特上称美国捐赠台湾疫苗“真是了不起的友善之举”，他在表达感激与感动之情的同时强调：“这些疫苗将拯救许多生命，也是台美坚实友谊及共享承诺的另一证明，台湾人永远铭记在心。”

美方表态

美国在台协会在其脸书专页上指出：“美国深知台湾迫切需要疫苗援助，本次疫苗捐赠展现了美国对台湾的承诺。”这一主要履行使馆职责的组织还称赞道：“台湾应对疫情的策略体现了民主价值和民主治理程序的重要性，台湾向各国慷慨捐赠医疗资源，也彰显了其协助国际社会解决全球挑战的角色。美国不会忘记，台湾之前的医疗援助拯救了多少美国人的性命。”

疫苗抵台前，美国在台协会在另一篇帖文中强调：“台湾是可信赖的朋友，也是国际民主大家庭的一份子。”

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发表推文表示：“美台公卫合作伙伴关系拯救了无数美国与全球人民的性命。美国国务院很荣幸能支持美国总统协助全球对抗新冠疫情的承诺。”

美国国家安全委员会也在推文上写道：“台湾去年在疫情爆发初期伸出援手，慷慨捐助美国个人防护设备和其他救命资源。这次，我们很荣幸能在台湾有需要时驰援相助。”

美联社认为，此次捐赠具有公共卫生和地缘政治的双重意义。该通讯社指出，美国的此次疫苗捐赠行为也表明在台湾面临中国加大的压力之际，美国对台湾的支持。

蔡英文此前指责，因为北京介入使台湾无法与德国Biontech（台湾简称为BNT）原厂购买疫苗。中国国台办对此否认，并批评相关说法完全是无中生有。

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