美赠250万剂疫苗抵台  台美隔空互赞

(德国之声中文网)美国政府捐赠的250万剂莫德纳(Moderna) 疫苗周日(6月20日)抵达台湾,是先前承诺之75万剂的3倍多。路透社援引美国政府高级官员报道称,增加台湾获捐赠的疫苗剂量,是为了推进拜登政府向全球捐赠8000万剂美制疫苗的承诺。美国官员强调,疫苗捐赠不附带任何条件,又称台湾在全球市场获取疫苗的工作上遇到不公平挑战,华府相信是北京当局出于政治原因阻挠采购,应予以谴责。

美国在台协会(AIT)处长郦英杰(Brent Christensen)与台湾卫福部长陈时中周日到场接机,疫苗完成通关手续后送冷储物流中心进行后续检验封缄作业。

台方感谢

台湾总统蔡英文透过脸书直播再次表达感谢,并发表了一张配有“A friend in need is a friend indeed,患难见真情,台美真友情”文字的图片。蔡英文介绍:“现在,台湾已经取得超过485万剂疫苗,已洽购的部分也还会分批到货”,“随著疫苗陆续到位,有系统的施打已经展开,指挥中心也将会再扩大优先施打的对象”。

台湾外交部长吴钊燮当天在推特上称美国捐赠台湾疫苗“真是了不起的友善之举”,他在表达感激与感动之情的同时强调:“这些疫苗将拯救许多生命,也是台美坚实友谊及共享承诺的另一证明,台湾人永远铭记在心。”

美方表态

美国在台协会在其脸书专页上指出:“美国深知台湾迫切需要疫苗援助,本次疫苗捐赠展现了美国对台湾的承诺。”这一主要履行使馆职责的组织还称赞道:“台湾应对疫情的策略体现了民主价值和民主治理程序的重要性,台湾向各国慷慨捐赠医疗资源,也彰显了其协助国际社会解决全球挑战的角色。美国不会忘记,台湾之前的医疗援助拯救了多少美国人的性命。”

疫苗抵台前,美国在台协会在另一篇帖文中强调:“台湾是可信赖的朋友,也是国际民主大家庭的一份子。”

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)发表推文表示:“美台公卫合作伙伴关系拯救了无数美国与全球人民的性命。美国国务院很荣幸能支持美国总统协助全球对抗新冠疫情的承诺。”

美国国家安全委员会也在推文上写道:“台湾去年在疫情爆发初期伸出援手,慷慨捐助美国个人防护设备和其他救命资源。这次,我们很荣幸能在台湾有需要时驰援相助。”

美联社认为,此次捐赠具有公共卫生和地缘政治的双重意义。该通讯社指出,美国的此次疫苗捐赠行为也表明在台湾面临中国加大的压力之际,美国对台湾的支持。

蔡英文此前指责,因为北京介入使台湾无法与德国Biontech(台湾简称为BNT)原厂购买疫苗。中国国台办对此否认,并批评相关说法完全是无中生有。

