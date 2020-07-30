美赞李登辉民主贡献 胡锡进批「遗臭万年」

(德国之声中文网) 台湾第一位民选总统李登辉在7月30日病逝之后，各界发表对他的评价。美国政界普遍赞许他为台湾民主的推手，中国则谴责他带领台湾走向台独，会「遗臭万年」。

美国国务卿蓬佩奥在推特上表示: 「美国为台湾第一位民主选举总统李登辉的逝世致上最深的哀意。我们会持续珍惜他透过共享民主价值，在巩固美台关系上所做的贡献。」

https://twitter.com/SecPompeo/status/1288962137197608960?s=20

美国前国安顾问在推特上发文说，「李登辉是很好的民主领袖，有远见但实际，自由世界会想念他」。

7月31日，美国在台协会(AIT)降半旗为李登辉辞世致哀。美国在台协会也发表声明，称李登辉是「民主改革的先行者」，带领台湾在短短数十年间从戒严体制转型为全面民主体制，并且为台美关系奠定基石。声明写道: 「李前总统成功带领台湾转型成民主与自由的灯塔，并巩固美台双边友谊，他的贡献将持续深深影响未来数个世代。」

中国: 李登辉路线不可行

李登辉病逝消息传出后，中国各家媒体纷纷报导，但是对李登辉的评价与美国截然不同。

国台办发言人朱凤莲在31日表示注意到李登辉辞世消息，强调「台独是一条走不通的绝路」，「国家统一、民族复兴的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的」。

中国官媒新华社评论称:「李登辉在台湾当权十多年间所推行的路线，概括而言，就是对内打着『本土化』、『民主化』的幌子，打击赞成统一的力量，培植『台独』分裂势力与意识」。社评称，李登辉上任时曾支持一个中国，但是随着地位巩固，逐渐出现「对等政治实体」等言论，对此时评认为「李登辉试图在国际上搞『两个中国』、『一中一台』，但事实证明他失败了」，因此在台湾继承李登辉的路线「下场只能比李登辉更可悲」。

《环球时报》总编辑胡锡进在李登辉辞世后在微博上表示，「对一个离世的老年生命，同情是正当的」，但是他称李登辉是「在重要关头推动台湾『去中国化』的关键政客」，因此他认为「这个人一定会在中国历史上遗臭万年。不会有台湾历史的，只会有中国历史下的台湾地方史。」

日本感念李登辉促进日台关系

青年时期曾经接受过日本统治的李登辉，思想也深受日本影响。日本首相安倍晋三在31日对首相官邸的媒体表示，对李登辉辞世感到痛惜，称他「一直对日本怀有特别的情意」，也「对日本与台湾的亲善关系及友好关系做出重大贡献」。

除了安倍晋三之外，许多日本国会议员在李登辉逝世当晚在社群媒体表达哀悼之意，包括将近300名国会议员组成的「日华议员联盟恳谈会」会长古屋圭司、众议员岸信夫等。

李登辉是第一位本省籍的台湾总统和国民党主席，也是台湾第一位通过直选产生的总统。他在任内接受德国之声专访时曾经提出「特殊的国与国关系」，开启两岸关系的新定义。之后，他因为公开支持台湾团结联盟，被国民党撤除党籍。他于今年二月喝牛奶呛到后入院，之后病情恶化，于7月30日晚间辞世，享寿98岁。

张慈/杨威廉 (综合报导)

改写台湾历史的李登辉 李登辉人生谢幕 台湾前总统李登辉7月30日在台北荣民总医院病逝，享年97岁。他任内带领台湾从专制统治走向民主政体，六度修宪并推动直选，成为华人社会首位民选国家元首，获《时代杂志》封为「民主先生」。他在华人世界举足轻重，卸任后一言一行也备受关注。

改写台湾历史的李登辉 留学日本亲历二战 李登辉1923年1月15日在台湾日治时期出生，生於台北州淡水郡一个小康的警察家庭，为福佬客家後裔，皇民化时期曾改名岩里政男。1943年他赴日本京都帝国大学农学部农业经济系就读，1944丶45年被征召加入日军参战，其兄李登钦在马尼拉战役中阵亡。日本战败后，李登辉1946年进入台大农经系继续学业，毕业后留校任教。

改写台湾历史的李登辉 两次赴美留学 1952年，李登辉获奖学金首次赴美进修，在爱荷华州立大学研究农业经济并取得硕士学位，1953年返台担任农林厅技士及经济分析股股长。1964年，他再获美国奖学金赴康乃尔大学攻读，获农业经济博士。1968年返台後，他被聘为台大教授兼农复会技正。图为李登辉与夫人曾文惠。

改写台湾历史的李登辉 继任总统惹外省派不满 1988年1月13日蒋经国逝世，李登辉以副总统身份继任总统及国民党主席。这是首次由台湾本省人担任总统及党主席，引起党内外省人不满，以李登辉为首的「主流派」斗外省人为主的「非主流派」，最终由李登辉在「二月政争」中胜出，却导致国民党分裂，「非主流派」出走并成立新党。图为1988年李登辉在台北总统府会见美国联邦储备委员会前主席沃尔克。

改写台湾历史的李登辉 解严后推动民主化 蒋经国1987年宣布解严，翌年李登辉上台后致力实现民主化，如平反二二八事件丶废除海外黑名单丶解除党禁丶推动总统直选等，同时推动修法促进言论自由丶新闻自由和学术自由。他也下令释放在两蒋时代遭政治软禁的人，包括张学良丶孙立人等。

改写台湾历史的李登辉 首位民选总统 1996年直选，李登辉与连战搭档，以54%得票率赢得中华民国第九任总统职位，是华人历史上首次真正民选的国家元首。

改写台湾历史的李登辉 实务外交首访美 李登辉开创实务外交（Pragmatic Diplomacy），即在国家名称及交流形式上采取弹性立场，但重视实际外交权益，任内出訪15国并推动「南向政策」。1995年，李登辉以私人行程名义访问母校、美国康乃尔大学并发表演讲，是史上首位进入美国的台湾在任元首，被视为台湾外交重大突破，不过触怒北京，引发1996年台海飞弹危机。

改写台湾历史的李登辉 两岸政策初期：强调统一 李登辉上任初期强调两岸互信合作，最终目标是共商建立自由民主的中国，1990年成立「國家統一委員會」、1991年通過「國家統一綱領」，1992年派海基會赴香港与大陆海協會会谈，雙方以口頭表示堅持「一個中國」原則，被称为「九二共识」，是两岸关系的新突破。其后分别于1993及98年举行两次汪辜會談，图为1993年4月再新加坡举行的首次汪辜會談。

改写台湾历史的李登辉 两岸关系后期：主张两国论 李登辉任期的后半階段更侧重確立台灣主權地位，1994年发生台湾人在大陆遭劫杀的「千島湖事件」，李登輝曾抨擊中共处理手法「像土匪一樣」，1996年提出「戒急用忍」政策，1997年受访时称台湾是「主权独立国家」。图为1999年他接受德国之声专访，提出著名的「两国论」，形容两岸关系是「特殊的国与国关系」，这被北京视为違反「九二共識」。

改写台湾历史的李登辉 「黑金教父」 李登辉虽然开创了台湾民主的新一页，但也被冠以「黑金教父」之恶名。他被指纵容和扶持财团丶地方派系甚至黑道人物参选公职，使黑金力量左右政府政策，贿选歪风盛行，导致国民党形象大跌，最终在2000年总统选举遭选民抛弃。

改写台湾历史的李登辉 「台湾之父」与「台湾之子」恩怨情仇 2000年民进党赢得总统大选，实现台湾首次政党轮替，国民党结束在台长达55年的一党专政。陈水扁当选后勤向李登辉请益，2001年出版新书赞扬李是「台湾民主改革之父」，他自己则以「台湾之子」自居。但到了2005年，李登辉不满陈水扁与亲民党主席宋楚瑜见面，怒骂陈头壳坏掉，陈反呛李「不要认为，我像他儿子一样，就把我当成他儿子」，两人关系破裂。

改写台湾历史的李登辉 遭国民党撤党籍 卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销李登辉的党籍。图为2012年1月13日李登辉在总统大选造势晚会上为蔡英文站台。

改写台湾历史的李登辉 「日本人的私生子」？ 李登辉的日本情结经常引发爭議，外界甚至流传他是「日本人的私生子」，尽管至今没有证据。他卸任后多次访问日本，包括在2007年参拜靖国神社，追悼其在二战阵亡的兄长李登钦，他也多次公开表示钓鱼台为日本领土，又指慰安妇是中韩捏造的历史等，也在台湾内部引起反弹。图为2015年7月时年92岁的李登辉访日时会见传媒。 作者: 李澄欣



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