美贸易逆差达新高 特朗普不按中国意愿出牌

(德国之声中文网）根据美国商务部资料，美国贸易逆差在7月达到5个月以来新高。这也加强了美国总统特朗普执行「美国优先政策」的决心。

在美国大豆和客机出口下降和进口商品来到新高时，美国7月的贸易逆差增加了9.5％，来到501亿美元，光是和中国的贸易逆差就有368亿美元。2个月来贸易差额持续上升。

美国政府年初针对钢铝、洗衣机、太阳能板商品徵税。特朗普说是为了保护美国企业，防止外国公司不公平竞争。而中美互课关税商品价值目前已经来到了500亿美元。

特朗普政府主張保护主义的贸易政策让美国四面树敌，和欧盟、加拿大、墨西哥和中国都有关税冲突。特朗普持续宣称美国被这些贸易伙伴佔便宜。

美国正在重谈《北美自由贸易协定》(NAFTA)，完成与墨西哥的谈判后，目前还在和加拿大商谈。美加上周未谈拢条件，这周继续磋商，预计会在週五前谈妥。加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland)週三表示乐观说，「进度良好，对双方关注的焦点都有更深的了解。」

关税巨人摩拳擦掌

美国针对中国2000亿美元商品关税公众意见徵询期将于9月6日结束，外界关注特朗普是否会立刻宣布执行。

特朗普在白宫接受记者访问时说：「跟中国磋商一切顺利，但我们没有要照他们想要的订出协议.......会继续跟中国谈。我对习主席有很深的敬意，但是现在我们真的不能达成协议。」

纽约三菱日联金融集团的首席经济学家路布齐 (Chris Rupkey) 说：「美国到现在还没有办法谈妥一个公平的贸易协定，特朗普总统针对中国2000亿美元商品徵税政策是箭在弦上。」

夏立民/李芊 (路透社、法新社)