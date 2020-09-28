美财长: TikTok源代码应存于美国

(德国之声中文网)9月30日，美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)说，如果甲骨文的收购协议无法满足美国政府的安全要求，字节跳动旗下的手机应用程序TikTok将会被迫关闭。

姆努钦在出席美国媒体CNBC举办的投资者峰会时说，TikTok一定要成为「由美国投资人持有、在美国设立」的公司，否则将禁止在美国境内运作。

美国企业软件开发商甲骨文与零售商沃尔玛与TikTok达成收购协议，预计成立新公司名为TikTok Global。姆努钦认为这是「好的结果」。

他告诉CNBC，如果这项交易案能遵从美国规范，美国会接受；反之美国会关闭TikTok。他说:「任何交易都要完全满足我们对国家安全的要求。」他强调，TikTok所有源代码都应该要存放在美国，甲骨文将负责重建与净化源代码，并确保将之安全存放于云端资料库。

TikTok逃过一劫还有一劫

美国总统特朗普8月6日发布行政命令，以国家安全疑虑为由，要求TikTok出售在美业务，否则「在现有法律允许的范围内，禁止与TikTok所有者字节跳动科技有限公司（ByteDanc）进行任何交易，或与微信与其母公司腾讯控股有关的任何人，或任何财产有相关联系」。该行政命令衍伸出TikTok的两个死线: 9月20日起被禁止从应用程序商店下载，11月12日起被全面禁止使用。

目前，这两条死线已经有一条被化解。第一条死线在9月19日因特朗普批准甲骨文、沃尔玛与TikTok的协议暂时延后一周。一周届满时，9月26日，一名华盛顿州法官发布临时命令，成功阻挡禁令生效。然而，即便美国政府暂时不禁止美国人们在应用程序商店下载TikTok，第二条死线到来时，TikTok一样会被全面封杀。

虽然特朗普曾表示如果协议能将TikTok与母公司字节跳动脱钩，他便会批准，但是目前仍不清楚北京是否会同意这项协议。过去，中国政府曾公开表示「TikTok不会卖给甲骨文」，而坚称两者只是合作关系。路透社曾援引知情人士表示，中国政府宁愿关闭TikTok在美业务，也不愿将之出售给美国公司。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社等)