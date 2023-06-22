美财长: 拜登总统和我都认为保持美中沟通很关键

（德国之声中文网）美国财长耶伦（Janet Yellen）6月22日在巴黎的新闻发布会上谈到拜登此前的“独裁者”言论时表示：“我想，拜登总统和我都认为（美中）保持沟通很重要，……以便澄清误解和分歧。我们需要在能够合作的领域合作。”这位美国财政部长也表示，美中之间确实有分歧，“我们也直言不讳地承认我们确实有分歧”。

美国总统拜登6月20日在一场募捐活动上间接地称习近平为独裁者，该言论引起了中国政府谴责。美联社报道指出，这在美国国务卿布林肯结束对华访问后撕开了一条新的裂痕。布林肯访华本是为了要打破目前降至历史低点的美中关系僵局。

在近期，耶伦曾经呼吁改善美中关系，她表示为了维护全球稳定，美中需要合作。

在巴黎为期两天的“新全球融资契约峰会”开始之即，这位美国财长说，“我当然很高兴看到中国参加这次峰会”。该峰会旨在改善全球金融在气候变化和贫困问题上的应对。她还表示，“我相信，正如拜登总统所做的那样，世界上最大的两个经济体正在共同应对全球挑战, 这是很重要的”。

李强称赞法国是“具有独立自主精神的大国”

中国国务院总理李强目前正在巴黎参加峰会，其他与会的还有数十位与会的国家元首和政府首脑、世界金融官员等。他们聚集在巴黎，讨论如何改革全球金融体系，解决债务、气候变化和贫困危机等问题。

李强在6月21日结束访德之行后来到法国，对法国进行正式访问，并出席新全球融资契约峰会。在抵法之际，李强称赞法国是“具有独立自主精神的大国”。

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法国经济部长：中国将帮助重组赞比亚、斯里兰卡债务

在巴黎，美国财长耶伦强调，债务重组是美国的一个优先事项。越来越多的国家与不可持续的债务作斗争，这种情况因为气候变化的影响而加剧，耶伦鼓励所有债权人进行谈判，让债务负担变得更具可持续性。美联社报道指出，中国是世界上最大的官方债权方。

据法新社报道，法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周四表示，在主要债权人中国的同意之下，参加这次全球金融峰会的领导人们接近达成重组赞比亚和斯里兰卡债务的协议。中国是赞比亚和斯里兰卡的最大债权人。勒梅尔说，“我们就快要达成一项协议”，他称这是“非常好的消息”。

（美联社，法新社）

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