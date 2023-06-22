 美财长: 拜登总统和我都认为保持美中沟通很关键 | 经济纵横 | DW | 22.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美财长: 拜登总统和我都认为保持美中沟通很关键

在拜登称习近平为“独裁者”引发中国政府谴责后，美国财长耶伦周四表示，美中维系关系至关重要，这样两个才能共同应对全球挑战。耶伦、中国总理李强等诸多政要目前正在巴黎参加“新全球融资契约峰会”。

美国财长耶伦（Janet Yellen）在谈到拜登此前的“独裁者”言论时表示：“我想，拜登总统和我都认为（美中）保持沟通很重要，……以便澄清误解和分歧”

美国财长耶伦（Janet Yellen）在谈到拜登此前的“独裁者”言论时表示：“我想，拜登总统和我都认为（美中）保持沟通很重要，……以便澄清误解和分歧”

（德国之声中文网）美国财长耶伦（Janet Yellen）6月22日在巴黎的新闻发布会上谈到拜登此前的“独裁者”言论时表示：“我想，拜登总统和我都认为（美中）保持沟通很重要，……以便澄清误解和分歧。我们需要在能够合作的领域合作。”这位美国财政部长也表示，美中之间确实有分歧，“我们也直言不讳地承认我们确实有分歧”。

美国总统拜登6月20日在一场募捐活动上间接地称习近平为独裁者，该言论引起了中国政府谴责。美联社报道指出，这在美国国务卿布林肯结束对华访问后撕开了一条新的裂痕。布林肯访华本是为了要打破目前降至历史低点的美中关系僵局。

在近期，耶伦曾经呼吁改善美中关系，她表示为了维护全球稳定，美中需要合作。

图为6月22日在巴黎举行的峰会，沙特王储、联合国秘书长、法国总统马克龙等均与会

图为6月22日在巴黎举行的“新全球融资契约峰会”，沙特王储、联合国秘书长、法国总统马克龙等均与会

在巴黎为期两天的“新全球融资契约峰会”开始之即，这位美国财长说，“我当然很高兴看到中国参加这次峰会”。该峰会旨在改善全球金融在气候变化和贫困问题上的应对。她还表示，“我相信，正如拜登总统所做的那样，世界上最大的两个经济体正在共同应对全球挑战, 这是很重要的”。

李强称赞法国是“具有独立自主精神的大国”

中国国务院总理李强目前正在巴黎参加峰会，其他与会的还有数十位与会的国家元首和政府首脑、世界金融官员等。他们聚集在巴黎，讨论如何改革全球金融体系，解决债务、气候变化和贫困危机等问题。

李强在6月21日结束访德之行后来到法国，对法国进行正式访问，并出席新全球融资契约峰会。在抵法之际，李强称赞法国是“具有独立自主精神的大国”。

巴伐利亞「國王」會見中國總理

法国经济部长：中国将帮助重组赞比亚、斯里兰卡债务

在巴黎，美国财长耶伦强调，债务重组是美国的一个优先事项。越来越多的国家与不可持续的债务作斗争，这种情况因为气候变化的影响而加剧，耶伦鼓励所有债权人进行谈判，让债务负担变得更具可持续性。美联社报道指出，中国是世界上最大的官方债权方。

据法新社报道，法国经济部长勒梅尔（Bruno Le Maire）周四表示，在主要债权人中国的同意之下，参加这次全球金融峰会的领导人们接近达成重组赞比亚和斯里兰卡债务的协议。中国是赞比亚和斯里兰卡的最大债权人。勒梅尔说，“我们就快要达成一项协议”，他称这是“非常好的消息”。

（美联社，法新社）

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US President Joe Biden (R) and China's President Xi Jinping (L) meet on the sidelines of the G20 Summit in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali on November 14, 2022. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

拜登称习近平为独裁者 北京：公开的政治挑衅 21.06.2023

美国总统拜登间接称习近平为独裁者，北京认为该言论侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。在布林肯访华后中美关系刚刚出现积极信号的时候，拜登言论尤其引发关注。

16.06.2023**In this photo released by China's Xinhua News Agency, Bill Gates, left, meets with Chinese President Xi Jinping in Beijing, Friday, June 16, 2023. Microsoft's co-founder Bill Gates has met with Chinese President Xi Jinping just days after a visit to Beijing by Tesla CEO Elon Musk. The state broadcaster CCTV showed Xi saying he was happy to see Gates, who he called an old friend, after three years without meeting during the pandemic. (Yin Bogu/Xinhua via AP)

习近平会见盖茨 “中美关系的基础在民间” 16.06.2023

中国国家主席习近平周五会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时说：“你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。”盖茨宣布向中国一家药物研发中心捐赠5000万美元，以加强药物研发能力。

19.06.2023**U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Chinese President Xi Jinping in the Great Hall of the People in Beijing, China, June 19, 2023. REUTERS/Leah Millis/Pool

专家评布林肯访华：对话是好的 但安全风险并未消失 19.06.2023

美国约翰-霍普金斯大学中国问题专家蓝普顿教授在接受德国之声采访时表示，布林肯访华的积极方面包括，增加了两国首脑年底会晤的可能性。但双方并未就军事领域建立互信和沟通措施达成一致。

广告

厄爾尼諾：今年夏天爲什麽會暴熱？

伴隨著厄爾尼諾現象的來臨，全球很多地方今年將迎來有史以來最炎熱的夏天。那麽，究竟什麽是厄爾尼諾現象？全球氣候變化，又爲何會讓「聖嬰」威力大增？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。