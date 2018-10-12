 美财长：贸易战不威胁世界经济 | 经济纵横 | DW | 13.10.2018

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经济纵横

美财长：贸易战不威胁世界经济

正参加IMF年会的美国财长姆努钦周六表示，美中两国之间的贸易纠纷并不会对全球经济造成威胁。他认为，对北京施压，促使其进一步开放市场，对全世界都有利。美国国家安全顾问博尔顿则说，中国从国际秩序中获利的时代已经过去了。

China US-Finanzminister Steven Mnuchin (Reuters/J. Lee)

姆努钦2018年5月在北京参加美中贸易谈判资料图

(德国之声中文网) 就在本次年会的早些时候，国际货币基金组织(IMF)警告称，美中贸易争端将会拖累全球经济增长。该组织还下调了今明两年的增长预期。但是，美国财长姆努钦周六(10月13日)面对媒体表示，特朗普推出的对华惩罚性关税能够促使北京采用更为公正的贸易方式，这会对全球经济形成积极的影响。"我们的对华目标非常明确：实现一种更为均衡的贸易关系。我认为，如果我们能够取得成功，将有利于美国企业、美国工人，也将有利于欧洲、日本等所有美国盟友，同时也有利于中国。"

姆努钦认为，IMF此前就全球经济受拖累提出的警告，"更加说明中国需要和我们来谈论这个问题。"

阻止他国与中国自由贸易

根据目前已经出台的加征关税措施，IMF周二(10月9日)将今明两年全球经济的增长预期下调了0.2个百分点，强调"全球最大的两个经济体之间的冲突将会导致所有人受害"。最近几个月来，白宫已经推出了两轮对华加征关税措施，涉及大约2500多亿美元的中国产品，约占中国向美国年度出口额的一半。中国方面出台的两轮反制措施则涉及了大约1200亿美元的美国产品，约占美国对华出口额的九成。特朗普还威胁，要对剩余的全部中国产品加征关税。

USA China US-Handelsminister Wilbur Ross zu Besuch in Peking (Reuters/T. Peter)

罗斯2018年6月在北京参加美中贸易谈判资料图

就在一星期前，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受路透社采访时表示，近期达成的美国、墨西哥、加拿大贸易协定(USMCA)中的"毒丸"条款，有可能会被复制到将来美国与其他贸易伙伴的自由贸易协定中。该条款规定，如果任何一个协定签字国与一个"非市场经济国家"也签署了贸易条约，剩余的其他签字国就可以在六个月内退出协定、另立新约，也就是将与"非市场经济国家"签订条约的国家排除出既有的自贸协定。

DW.COM

本周五（10月12日），中国方面证实，正在与美方协商，筹划在近期内安排习近平与特朗普的会晤。外界认为，这与美中贸易冲突愈演愈烈导致全球股市大跌有关。 (12.10.2018)

继8月中国对美贸易顺差实现历史月度最高后，9月该数字进一步攀升13%。为何美国对中国进口大举征收关税之时，中国对美出口却节节攀升呢？这种情况能够持续吗？ (12.10.2018)

中美贸易战愈演愈烈。有经济学者认为，历史总是惊人的相似，俾斯麦就曾主张保护主义和经济计划。中美现在与一战前的德英关系有些共同之处，经济专家布伦纳梅尔接受本台采访时指出，解决问题不能有“拖延症”，否则局面难以回到正确的轨道之上。 (09.10.2018)

美中两国目前正不断抬高关税，导致贸易冲突升级，并已波及政治等其他领域。而美国商务部长罗斯在接受路透社采访时，直言要联合欧、日，结成共同阵线。 (06.10.2018)

中美贸易战陷入僵局，还没有缓解的迹象。美国的下一步很可能是多方笼络盟友，共同打击中国；但是另一方面，美国跟盟友在世贸改革的火头仍然未熄。 (05.10.2018)

根据罗斯的这一说法，正在谈判中的美欧自贸协定，将会在欧盟与中国达成自贸条约时自动终止，从而阻止欧盟与北京更为紧密的贸易合作。罗斯表示，该条款是"一项堵住贸易协定中漏洞的举措"，这些漏洞使中国的贸易、掠夺知识产权和行业补贴行为"合法化"。他希望以此加大对中国施压，要求中方做出重大经济政策变革。

博尔顿：中国获益已经太久

姆努钦周六在印度尼西亚还表示，美方的目标就是促进美国产品的出口，实现"更为均衡、更为公正的贸易关系，让美国企业在国外也能拥有类似于美国国内的商业环境"，"自由、公正、对等的贸易关系"。

不过，尽管美国出台了一系列惩罚性措施，中国对美贸易顺差还在继续扩大。根据中国海关总署数据，中国9月份对美国出口466.9亿美元（从美国进口125.6亿美元），当月对美国贸易顺差达到341.3亿美元，创历史新高。这是中国对美贸易顺差连续第二个月创下历史纪录。今年8月，中国已实现310亿美元的对美贸易盈余。专家分析认为，其中一方面原因是生产商想赶在关税正式提升前来突击完成订单，另一方面，人民币的今年已经贬值10%左右，这也推动了出口。

美国财长还提到了特朗普与习近平可能在11月的G20阿根廷峰会期间进行会晤的消息。他表示，目前美方并没有就该会晤作出决定。姆努钦说，他支持这样的会晤，但是这是总统的决定。

USA Sicherheitsberater John Bolton Sanktionen Iran (picture-alliance/newscom/M. Theiler)

白宫国家安全顾问博尔顿是美国外交政策领域的著名“鹰派”人物。

而在美国当地时间周五晚间，白宫国家安全顾问博尔顿(John Bolton)在接受媒体采访时表示，将对中国执行更为强硬的政策。他说，中国政府在贸易、军事、政治层面上都必须作出调整；特朗普总统认为，中国从国际秩序中获益的时间已经太久，而美国没有作出足够的反抗，"现在到了这么做的时候了。"博尔顿也提到了11月可能举行的两国元首会晤，他说，也许习近平届时会在阿根廷"就某些话题说一些明白话"。

文山/任琛/(路透社、法新社、美联社)

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