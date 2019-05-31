 美财长：贸易协议能否达成G20峰会后才见分晓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2019

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时政风云

美财长：贸易协议能否达成G20峰会后才见分晓

正在日本福冈出席G20财长会议的姆努钦周六表示，华盛顿对谈判持开放态度，两国能否达成任何贸易协议，须等特朗普和习近平会晤之后才能决定。他计划周日与中国央行行长易纲举行会晤，但那“不是谈判”。

US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (picture-alliance/dpa)

特朗普和习近平在G20峰会的会晤日程还未最终敲定

（德国之声中文网）美国财长姆努钦周六表示，华盛顿仍然对中美贸易谈判持开放态度，但是任何协议须等到两国元首6月底会晤之后才有可能达成。他在日本福冈参加二十国集团财长和央行行长会议期间接受媒体采访时说，如果双方不能达成协议，美国将会继续采取关税措施予以施压。

"我们（当时）已经在达成一项历史性协议的道路上。如果他们（中方）愿意回到谈判桌前，完成那些待定条款的谈判，那是很好的。如果不行，那么就像总统说的那样，我们会继续采取关税措施"，姆努钦说。这位美国财长还预测，特朗普预计将在6月28到29日于日本大阪召开的二十国集团峰会期间与习近平会晤，如果有任何实现突破的潜在可能性，只能是寄希望于那次会晤了。

China Nationaler Volkskongress Yi Gang (Getty Images/AFP/F. Dufour)

易纲也是参与中美贸易谈判的重要人物之一

会见易纲"不是谈判"

姆努钦还计划在周日和中国人民银行行长易纲举行单独会晤，但是他强调这不会是一次"谈判性质的会晤"。他表示自己没有为这次会谈设置具体的目标，作为二十国集团会议正常交流看法的一部分，双方可能会就一些经济和金融话题乃至贸易问题进行讨论，但是预计不会宣布任何重大决定。

"我们都在为两国达成一项历史性的协议而努力，这份协议将会对我们和中国乃至整个世界的经济都具有重要意义"，姆努钦还透露，华盛顿和北京原本已经基本敲定了贸易协议中九成的内容，而目前的局面是"对方撤回重要承诺而造成的"。

特习会成功几率"五五开"？

特朗普也在本周四表示，他会等到G20峰会结束之后再决定是否对价值3250亿美元的中国商品加征关税。尽管特朗普表示计划在G20峰会期间与习近平会见，但中国官方至今未确认相关日程。美国商业新闻网CNBC引述美国前驻华大使鲍库斯（Max Baucus）说，中美元首在G20峰会达成协议几率是50对50，"特朗普至今表现得时冷时热，有时说中国的好话，之后又责怪中国，这非常难判断"。

  • USA | Präsident Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    我们赢了

    特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

  • USA Soja-Produktion (imago/ZUMA Press/J.-B. Forbes)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    被“遗忘”的人

    为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

  • China Peking - Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    萝卜加大棒

    ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

  • Trump Matrjoschka Moskau (picture-alliance/dpa/V.Astapkovich)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    并不是每个人都能完全看懂

    ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

  • Donald Trump Sanktionen Iran (picture-alliance/abaca/M. H. Simon)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普做了家庭作业

    ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

  • USA Mueller Bericht l Präsident Trump (picture alliance/AP Photo/P. Sancy)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “中国不应该报复！”

    特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

  • USA, New York: Joe Biden (picture-alliance/AP/F. Franklin)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “瞌睡虫拜登”

    特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

  • US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (picture-alliance/dpa)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普坚信

    ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”

    作者: 任琛


姆努钦周六表示，如果双方无法达成协议，最终的结果将是"大批企业迫于关税压力，将其生产线从中国迁至其它国家地区"。但是这位美国财长否认两国贸易站对全球经济造成危害--这也是二十国集团财长和央行行长在福冈讨论的话题之一。

"我不认为你们所看到的全球部分地区经济增速放缓是当前的贸易争端造成的"，但是姆努钦也强调，如果两国真的能够达成协议，将会给两国乃至全球经济带来红利。

会议重要议题：跨国企业的国际最低征税规则

除了央行行长易纲之外，中国财长刘昆也参加了在福冈举行的G20会议。针对法律中存在的税收漏洞，他在周六的会议上提出对税收体系进行全球性改革的建议。"我们需要制定新的规则，这一点国际上已经建立了共识"，刘昆指出，各国的互相协调至关重要，这也有利于避免双重征税。

二十国集团财长和央行行长在福冈讨论的一个重要议题就是跨国企业的国际最低征税规则。其背景是类似谷歌和脸书这样的数字领域巨头，虽然在全世界各地获得巨额盈利，但是由于公司设址地点的关系，大多数国家都无法向这些企业征收税。此外，很多企业还可以将很多业务转移到一些低税率国家，进一步降低纳税负担。

雨涵/王凡（法新社、路透社、德新社）

 

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