美财长访韩 演讲中点名批评中国

（德国之声中文网）耶伦在LG集团经营的一家研发机构发表的演讲中强调："不能允许中国这样的国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位构成我们不希望的地缘政治杠杆，搅乱我们的经济。"

LG是韩国最大产业集团之一。今年4月， LG 宣布计划在美国亚利桑那州开建一座投资14亿美元的动力电池厂。

本月，耶伦代表美国出席了在印尼巴厘岛召开的20国集团财长会议，回国途中，先后访问东京和首尔。她未访华，但在月初和中国负责贸易的副总理通过电话。

耶伦一再批评北京和莫斯科密切往来，敦促这个亚洲超级大国利用其与俄罗斯的 "特殊关系"，促成俄方停止侵略乌克兰。

在周二的演讲中，耶伦称："中国投入大量资源寻求获得在某些先进技术（包括半导体）制造方面的主导地位，并为此同时采用了一系列不公平贸易手段。" 耶伦列举了 "损害我们国家安全利益的不公平的中国做法"，呼吁各盟友参与她倡议的 "友岸外包"（ friend-shoring ），以降低各参与国的经济风险。

推动"友岸外包"模式

一段时间以来，耶伦曾在多次演说中提及"友岸外包"模式，鼓励具共同价值观国家采取这一旨在减少制造业及供应链风险的贸易做法。耶伦在今天的演讲中再度表示："其目的是降低各参与方的经济风险。……由此，我们可以帮助美国和韩国家庭免受地缘政治和经济风险带来的价格上涨的干扰，促进我们的企业积极投资并制造从药品到半导体和电动汽车电池等商品。"

耶伦在演讲中再度敦促对俄罗斯石油出口设定价格上限。她表示，入侵乌克兰导致能源价格飙升后，莫斯科又威胁封锁乌克兰港口，从而引发全球粮食危机。她强调："所有负责任的国家都应团结一致，反对这场战争，共同努力尽快结束战争。为此，美国和其他负责任的盟友和伙伴正寻求途径，既能减少俄罗斯的战争收入，又不造成全球能源市场进一步动荡。"

目前，全球经济已因乌克兰战争和冠状病毒大流行瘟疫遭受重创，全球各地都面对能源成本飙升和高通胀。在印太地区，斯里兰卡便正上演这一幕：该岛国已沦入迄今最严重经济危机。

周二晚些时候，耶伦分别会晤尹锡悦总统等韩国高层人士，并结束她作为财长的为期11天的首次印太地区之行。

（法新社）

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