 美财长访问印度：推动伙伴合作 减少经济依赖 | 经济纵横 | DW | 11.11.2022

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经济纵横

美财长访问印度：推动伙伴合作 减少经济依赖

正在访问印度的美国财政部长耶伦表示，必须推动可信赖伙伴间的经济一体化进程，以减少对单一国家的经济依赖。

Indonesien | Bali G20 Janet Yellen

 （德国之声中文网)耶伦在新德里附近的微软印度研发总部对技术部门代表发表演说称，长期以来，世界各国对风险国家或者某种资源产生了过高的依赖。谈到俄罗斯在能源供给领域拥有的影响力时，耶伦表示，俄罗斯总统普京所采取的战略就是一个明显的例证，"不怀好意者会利用其市场地位，去影响地缘政治，或者干扰贸易并从中获益。"


耶伦表示，长期以来，俄罗斯一直曾是可靠的能源伙伴，"但近一年来，普京却将天然气当成了对付欧洲民众的武器。"

耶伦说，友好国家间开展合作，将有利于摆脱全球供应链对中国的依赖。她表示，中国目前控制着全球太阳能电池板生产的80%。此外，中国执行严苛的清零政策，导致许多金融和生产中心被迫关闭，这也对全球供应链造成了冲击。

苹果手机的部分生产线已从中国移往印度。

苹果手机的部分生产线已从中国移往印度。


苹果公司周日宣布，该公司位于郑州的代工厂受到种种防疫限制，因此iPhone新款手机的供货时间不得不进一步推迟

美国正在推行"友邦互保"战略，以降低供应链中的地缘政治和安全风险。耶伦说："为了实现这一目标，我们必须积极推动同印度这类可信伙伴的经济一体化进程。"
 

耶伦说，美国高科技公司亚马逊和谷歌都加大了在印度和越南的投资，而苹果刚刚宣布，iPhone 的部分生产将从中国移往印度。她表示，囊括亚洲多个地区以及欧盟在内的新供应链正在形成。


周五晚些时候，耶伦将同印度财政部长辛特哈拉曼（ Nirmala Sitharaman）举行会谈。美国财政部表示，访问印度期间，耶伦将就加强美印伙伴关系，打造印太经济框架，推动可信赖伙伴间的经济一体化，降低地缘政治风险等议题展开讨论。耶伦访印期间的其他议题还包括，印度担任2023年G20轮值主席，气候变化、俄乌战争以及新冠疫情对经济的影响。

（美联社）

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