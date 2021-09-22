 美财长警告国家财政破产 | 经济纵横 | DW | 17.11.2021

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经济纵横

美财长警告国家财政破产

由于两党纠纷，作为世界最大经济体的美国再度面临部分“停摆”。该国财政部长耶伦（Janet Yellen）深表忧虑。

Janet Yellen

美国财长耶伦需要不断写同样内容的信函

DW.COM

日前（9月21日），民主党占多数的美国国会众院投票通过一项法案，至今年12月16日暂停债务上限生效。 

（德国之声中文网）美国财政部长耶伦警告说，联邦政府有可能会在 12 月 15 日沦入财政违约。在致国会众议院议长佩洛西（ Nancy Pelosi）的一封信中，耶伦呼吁提高或暂停债务上限，以确保"美国的信心和信誉"。

耶伦财长视12 月15日为最后期限。她在信中写道："届时，财政部将无充足资源为美国政府的继续运作提供资金。" 此前，耶伦财长曾预期 12 月 3 日是最后期限。

最后一分钟

今年10 月，美国联邦政府已濒临违约。经由国会通过将债务上限提高 4800 亿美元，暂时得以避免。数月来，拜登总统的民主党人和在野的共和党人之间有关债务限额的争议有增无减。

图  民主党人和共和党人必须达成协议--这里是参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）

耶伦这一对财政违约的最新警告正值拜登总统庞大的社会与气候保护计划--"重建得更好"--处于艰难谈判之时。共和党人对这一 1.85 万亿美元的一揽子计划说不。该一揽子计划涉及扩大儿童保育、老年护理和法定医疗保险、家庭减税，以及用于气候保护的5550 亿美元。

联邦雇员被迫休假在即？

若各方无法就债务上限达成一致，美国的政府部门和相关机构便会出现部分停摆。此现象在美国近期历史上曾发生数次。届时，大量政府机构将不得不关门，雇员被迫休假；政府将暂时不能借新贷，亦无力偿债。 

（德新社，路透社）

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