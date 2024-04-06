美财长耶伦:产能过剩害全球 中国:别找借口

（德国之声中文网）美国财政部长耶伦(Janet Yellen)说，就国内及全球经济平衡增长继续展开对话是为了缓解美方对中国产能过剩的担忧。她在与何立峰的两天会谈后发表声明称，对话“将促进围绕宏观经济失衡问题的讨论，包括其与产能过剩的关系，我打算利用这个机会倡导为美国工人和企业提供公平的竞争环境”。

中国官方媒体新华社则在4月5日晚间刊发一篇英文社论，认为耶伦提出产能过剩问题“是在为美国的贸易保护主义政策制造借口”，此类言论“旨在破坏中国的国内经济增长和国际合作，华盛顿应专注于在本国境内培育创新和竞争力，而不是散布恐慌”。“毕竟，现在全世界都知道，在其霸权受到挑战的领域，华盛顿会毫不犹豫地打着国家安全的幌子，露出贸易保护主义的獠牙。”中国驻美大使谢锋也在同一天接受美国《新闻周刊》采访时说，所谓中国产能过剩威胁其他国家是个“伪命题”，“全球范围来看，优质产能不是过剩，反而是严重不足。世界各国、尤其是发展中国家能否从发展优质产能当中受益，是人类良知与能力的考验。”

不过，中国政府的官方通稿只提到了在会谈中“中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切，并就产能问题作出充分回应，双方同意继续保持沟通。”

耶伦透露，过去两天与何立峰的会谈“富有成效且坦诚”。她表示，此次访问中国的首要任务就是“说服中国官员控制电动汽车、太阳能电池板和其他清洁能源技术的过剩产能，这些正在威胁美国和其他国家的竞争企业。”她4月5日在广州对美国商界代表也说，各界越来越担心中国产能过剩对全球经济造成的影响，“在中国国内市场需求下滑的情况下，中国电动汽车、太阳能电池板、半导体和其他产品的生产过剩，这些产品涌入全球市场，这对中国不利，而且正在损害其他国家的生产商。”

何立峰会见耶伦 他们谈了些什么？

警告别再支持俄罗斯

在与何立峰会晤时，耶伦还提到了金融稳定、可持续金融等议题，双方都同意启动一个论坛就金融体系的反洗钱工作开展合作。

耶伦还透露，会谈中美方还向中方明确表示，俄罗斯正在从中国商品供应中获益。根据美国财政部的一份通稿，耶伦对何立峰强调，包括中国企业在内的企业不得为俄罗斯对乌克兰的战争提供物质支持，包括对俄罗斯军工基地的支持，“一经发现将有严重后果”。

根据行程计划，耶伦将在4月6日晚间从广州飞往北京，在接下去两天时间内与中国总理李强、财政部长蓝佛安、央行行长潘功胜等官员会晤。

（路透社、新华社）

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