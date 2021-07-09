 美财长推「美欧统一战线」抗中俄 北京坚决反对 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2021

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时政风云

美财长推「美欧统一战线」抗中俄 北京坚决反对

正在布鲁塞尔出访的美国财长耶伦13日在一场会议中，点名中俄等国威胁国际秩序，促美欧应统一战线，此言引来中国不满。

USA | Die designierte neue US-Finanzministerin Janet Yellen

(德国之声中文网)　美国财政部长耶伦 (Janet Yellen) 在布鲁塞尔呼吁美国和欧洲应维持「统一战线」，一同对抗中国和俄罗斯。这番话引發中国外交部發言人赵立坚不满，表示强烈反对。

这是耶伦作为财政部长首次访问欧洲首都，她说，拜登总统正在努力恢復双边的传统盟友关係。在13日一场与欧盟官员举行的会议中，耶伦回顾了二战后构建的伙伴关系和「基于规则的国际秩序」，并点出三个危及这项国际秩序的国家。

耶伦表示：「我们必须共同努力，守护我们所拥有的自由开放、公平竞争、透明和问责等价值观与原则，使它们不受外在威胁所影响。」

耶伦说：「这些挑战包括中国的不对等经济手段、恶意行为和人权侵犯；卢卡申科政权在白俄罗斯持续性的滥权；以及俄罗斯持续且不断增长的恶意行为。」这是耶伦迄今为止对莫斯科和北京最尖锐的指控之一。

Italien Venedig | G20 - Janet Yellen und Olaf Scholz

美国财政部长耶伦上任首次拜访欧洲，希望推动「美欧统一战线」对抗中俄

耶伦的这番话也显示出拜登打算修补在特朗普时期紧张的美欧关係的意图。特朗普虽然在经济问题上积极对抗中国，但也升级了与欧盟的贸易冲突，并且很少强调人权问题。美国目前希望与欧盟在经济、税收和气候问题上进行更多合作。

针对耶伦的说法，中国外交部發言人赵立坚于13日例行记者会上表示「强烈不满和坚决反对」。他说：「中方一贯坚定支持多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，按照平等互利原则开展国际经贸合作。」他并强调，基于谎言谣言虚假信息对他国进行汙蔑抹黑、无所不用其极，那才是真正的不公平。

扩大合作，美促欧推动税改

DW.COM

在美国领衔的国际组织连日来对中国发布猛烈抨击後，专家认为，越来越多国家会将中国视为威胁，而这个趋势也会让以往被视为过於敏感的议题，获得更多国际的重视。

拜登欧洲行来到与欧盟的峰会。会后声明内容无所不包，更首次提及台海和平。欧美此后真能一致面对中国挑战?

虽然欧盟已重新允许美国人入境旅行，美国却继续对旅行者关闭其边境，欧盟公民亦不例外。这可不仅是给旅行者带来麻烦。

耶伦于11日下午抵达布鲁塞尔。此前，20国集团（G20）的财政部长和央行行长在威尼斯举行会议，并批准了一项改革全球企业税收规则的开创性计划。

该协议旨在通过国际最低标准税率，藉以阻止大公司向低税率地区转移，并建立一个更公平的跨国公司税收分配体系。各国将在10月在罗马举行的20国集团领导人峰会上敲定该计划。

推动全球最低税率是耶伦此趟欧洲行的一大任务，因为拜登政府希望透过全球税收改革来推动美国4兆美元的疫后重建纾困计画。但要达成此目标，美国急需与欧洲合作。

（美联社、彭博社）

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