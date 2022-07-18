美财长：不能让中国把持全球原材料和技术市场

（德国之声中文网）在印度-太平洋地区为期11天访问的最后一站，参观韩国科技巨头LG公司设施后，耶伦预定本周二在首尔发表各方瞩目的政策演说，阐明这一立场。

根据美国财政部公布的此次演说稿摘要，耶伦将强调："不能允许中国这样的国家利用其在关键原材料、技术或产品方面的市场地位构成我们不希望的地缘政治杠杆，搅乱我们的经济。"

耶伦将呼吁美国和像韩国这样的盟友，重视 "朋友圈"，使供应链多样化，更多依靠可信赖的贸易伙伴，增强经济弹性并降低风险。

根据演说稿摘要，耶伦确信，这样做将能维持经济一体化带来的活力和生产力增长，有助于使美国和包括韩国在内的各盟国公民免遭地缘政治风险导致的价格暴涨影响。

自冠状肺炎大流行瘟疫爆发，西方诸强急于结束对中国这个主要供应国的过度依赖，这一依赖性凸显了全球供应链的脆弱性，暴露出各国在关键领域的能力差距。

必须解决国际供应链问题

耶伦将在周二的演说中强调，大流行瘟疫和俄罗斯入侵乌克兰战争--莫斯科称之为 "特殊军事行动"--清楚表明，有必要解决国际供应链的脆弱性问题，并致力于克服导致世界各地价格上涨的物流中断和商品短缺局面。

这位前美联储主席将指出，朋友圈为美国及其盟友提供了一种可能，保障基于规则的全球秩序的最佳前景，抵制中国的不公平贸易做法，并确保获得从药品到半导体和电动汽车电池在内的强劲投入和产出。

耶伦在演说中将称赞LG新近为扩大在美国的电动汽车电池制造而大笔投资。

她将说，对贸易新要求的关键在于，各国应适当考虑、计入过度集中的供应链导致的代价、地缘政治关切以及价值观，而不能 "过度聚焦（经济）成本"。

（路透社）

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