美質疑中國新能源產能過剩 北京反駁：雙標

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週三（3月27日）造訪佐治亞州一座太陽能電池廠，演說內抨擊中國對太陽能板、電動車、鋰電池等新能源產業提供巨額補貼，擔心這導致的過剩產能問題，恐怕威脅全球供應鏈穩定。

「中國的過剩產能扭曲了全球市場價格和生產模式，傷害美國乃至於全球的企業與工人。」耶倫指出，過去中國政府對鋼鐵、鋁工業的支持，導致嚴重的過度投資和過剩產能，中國企業因而把產品以低價出口到國外，「雖維持了中國的生產與就業，卻迫使世界其他地方的產業縮減」。如今，類似的情況恐怕在新能源產業重演。

耶倫認為，過剩產能對中國經濟成長亦構成風險，「中國自己在這個月的人大會議上也承認這一點」。

27日，耶倫也接受美媒MSNBC訪問，再度批評中國產業政策。「中國大量補貼其優先或重點產業，世界上沒有其他國家補貼得像中國這麼多……中國渴望在這些產業占全球主導地位。」

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耶倫正在計劃財長任內第二度訪華之旅，她表示屆時會「敦促中國採取必要因應措施」。先前有消息指耶倫將於4月初造訪北京和廣州，但美國尚未證實她的具體行程。

被問到假如中國不降低產業補貼，拜登政府是否打算對北京發動報復性的貿易措施，耶倫不願明確證實。「重要的是讓中國人理解我們為什麼擔心……但我不想走到報復這一步，我們想看看能做哪些有建設性的事。」

值得注意的是，美國財長耶倫27日特別選在Suniva太陽能電池廠發表演說，原因正是該廠的發展歷程能夠顯現出拜登政府藉《降低通膨法案》等產業政策，讓企業起死回生。

Suniva十多年前是北美最早的一批太陽能板廠商，後來在2017年倒閉，如今，靠著美國政府補助，這座工廠得以在今年春季重新開幕。在美國看來，它之前之所以倒閉，主要就是因為市場充斥著有中國政府補貼的進口太陽能板，拉低市場價格，讓該廠不敵競爭而宣告破產。耶倫說，受到同樣衝擊的美國企業不是少數。

中國對電動車的補貼不只引起美國憂慮，也讓歐盟警惕。去年10月，歐盟對中國國產電動車啟動反補貼調查，指控中國對相關產業發放優惠利率貸款、提供稅收減免，且以低廉價格購買零件。若歐盟調查後認定存在「不公平競爭」，可能會對中國廠商徵收懲罰性關稅。

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中國反擊

面對西方近期的廣泛批評，中國官媒新華社週三（27日）發表一篇文章，以〈西方炒作「中國產能過剩」，用心何在〉為題，反批歐美「雙標」，質疑西方的背後動機，是不願見到中國產業升級，可能「打破西方在全球分工體系中的壟斷地位」。

中國全國人大委員長趙樂際28日在「博鰲亞洲論壇」上發表演說，再度強調「中國以高質量發展全面推進中國式現代化」。他27日會見中外企業家代表時，也表示「反對各種形式的單邊主義和保護主義」。

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週二（26日），中國商務部針對美國《降低通膨法案》內補貼新能源汽車的措施，在世界貿易組織（WTO）提起訴訟。發言人表示，此舉是為了「維護中方新能源汽車企業利益，與全球新能源汽車產業公平競爭環境」。

中國主張，美國以推動「低碳環保」之名，制定「歧視性補貼政策」，補貼產品排除中國等世貿成員國，不但「扭曲了公平競爭」，且「嚴重擾亂」新能源汽車供應鏈。

美國2022年通過《降低通膨法案》，一方面藉此推動綠能轉型以應對氣候變遷，一方面也透過補貼太陽能板、電動車電池產業，盼吸引投資，並降低美國在電池等關鍵零件上對中國的依賴。依規定，購買電動車者可獲稅務抵免優惠，但原則上僅限於購買美國製的電動車；此外，若產品包含中國製的電池或零件，亦不符該法補助資格。

事實上，美國《降低通膨法案》內的「購買國貨」條款，在歐洲亦引發「保護主義」的質疑。歐盟擔憂自身對美國的出口可能受阻，也不樂見歐盟企業受誘因吸引而遷往美國。作為回應，歐盟也實施了自己的補貼。

（綜合報導）

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