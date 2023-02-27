美貿易黑名單增37實體 中國基因公司入列

（德國之聲中文網）美國週四（3月2日）宣布，將37個中國和俄羅斯企業或個人納入貿易黑名單。目前已知上榜的中國實體共有28個，包括華大基因集團（BGI）旗下二部門，以及伺服器供應商浪潮集團（Inspur），此舉預料將進一步加劇美中緊張關係。

入列的華大基因二部門，分別是華大生命科學研究院（BGI Research）及香港華大基因科技服務有限公司（BGI Tech Solutions Hongkong）。美國商務部表示：「這些實體在收集和分析基因數據的相關行為，存有可能轉用於中國軍事項目的重大風險。」

美國商務部也指控，同在名單內的浪潮集團企圖收購美國產品，以支援中國軍事現代化計劃。

其餘黑名單中企的入列原因，則包括與一家遭美國制裁的伊朗公司進行交易、參與巴基斯坦彈道導彈計劃，或者為侵犯人權的緬甸政府提供監視設備等。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）在一份聲明中說，將這些企業加入「實體名單」（entity list）的用意，是為了能夠仔細審查其交易內容，並使目標公司難以從美國供應商獲取相關產品。

2020年，美國商務部就曾將華大基因旗下的另外兩個部門列入黑名單，因為該部門疑似透過收集數百萬名婦女的基因數據，協助中國軍方進行人口特徵辨識，藉此打壓新疆維吾爾族人。該公司及中國政府迄今否認這項指控。

「我們將全方位打擊這種威脅；我們不能允許我們的對手誤用和濫用科技來迫害及侵犯人權」，美國商務部負責出口執法的助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）說：「這是為什麼我們致力於防止一些行為不良者吸取（siphoning off）我們的技術。」

針對這批最新的黑名單決策，華大基因、浪潮及中國駐美大使館在截稿前，皆尚未回應路透社的置評請求。

打擊力道不足？

《華爾街日報》2日報導，有分析師及美國官員認為，相較美國財政部祭出的制裁，美國商務部的這份實體名單，其限制及懲戒效用都相對有限。前者是完全禁止美國出口商與制裁對象從事任何商業和金融往來，而後者僅規定美國出口商在未獲得政府許可的情況下，不得向目標公司出售產品。

部分美國國會議員也表示，拜登政府雖已對許多中國公司和個人實施制裁，卻未透過額外行動對北京施以更加嚴厲的打擊。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）週二（2月28日）更批評拜登政府，決定批准價值超過230億美元的許可證，等同允許美國公司向被列入黑名單的中國實體出口商品和技術，此舉「令人震驚」。

同時，多位美國官員近日不斷警告，如果中國加強對俄羅斯的支持，應使中國面臨「真正的代價」，但部分科技人士和分析師告訴《華爾街日報》，美國政府似乎在「忍住不實施更積極的制裁，以免激怒中國」。

美國智庫「保衛民主基金會」的俄羅斯項目副主任哈迪（John Hardie）也指出，「華盛頓不應該等到北京提供（俄羅斯）致命軍援後才採取行動。」他表示，許多中國公司已透過其他方式支持俄國建立軍武，但美國財政部「只針對其中的一小部分（進行制裁），而這樣的情況應盡速改變」。

（路透社、《華爾街日報》、彭博社）

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