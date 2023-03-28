 美貿易代表籲減低對中依賴 加強與盟友關係 | 经济纵横 | DW | 06.04.2023

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经济纵横

美貿易代表籲減低對中依賴 加強與盟友關係

美國貿易代表戴琪5日發表演說時表示，拜登政府正採取不同於傳統的全球貿易方式，以促進美國及盟友經濟，同時抗衡中國風險。她怎麼說？

圖為2020年戴琪被提名為美國貿易代表後發表講話。

圖為2020年戴琪被提名為美國貿易代表後發表講話。

（德國之聲中文網）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）週三（4月5日）在美利堅大學演講，一方面為拜登政府不同於傳統自由貿易協議辯護，也呼籲採取「友岸外包」（friend-shoring）策略，與盟國共同打造供應鏈，以減少對中國等競爭對手的依賴。

戴琪在演講中表示，為了適應愈趨競爭的21世紀全球經濟，她在試圖改變華盛頓及其他盟友的看法，特別是傳統上削減關稅的做法。她說：「我們在寫貿易的新故事，一個讓我們更具韌性、經濟更能永續發展、成果更具包容性的故事。」

她表示，美國正藉由產業政策投資基礎設施、半導體和潔淨能源科技，這些措施也連帶帶來高薪崗位的好處。戴琪另指出，過往的貿易協議側重於「積極自由化和取消關稅」，這使美國與其他國家在關鍵原料上過於依賴中國，間接允許北京主導全球關鍵產業。

美聯社指出，美中緊張關係加劇、新冠疫情引起供應鏈評瓶頸，都突顯了依賴中國供應商的風險。戴琪強調，拜登政府的做法是必須解決中國的「經濟重商主義」，通過在美國國內進行戰略投資，去提升競爭能力，並「加強與我們志同道合的經濟體合作」，打造「更公平、可持續的未來」。

她指出，這種做法是印太經濟框架（IPEF）及美歐貿易和技術委員會（TCC）的貿易基礎，關注點不在關稅，而是監管、環境、食品安全、勞工和數位經濟層面的貿易壁壘問題。

戴琪提到美國與歐盟2021年達成的協議，對中國產的鋼鐵及鋁徵收關稅，以支持北美及歐洲的鋼廠。她也以美日近期簽署的礦物貿易協議為例，該協議旨在分化中國電動車電池國際供應鏈影響力。

圖為去年非洲領導人參加美非峰會，與美國貿易代表戴琪討論擴大美非貿易合作。

圖為去年非洲領導人參加美非峰會，與美國貿易代表戴琪討論擴大美非貿易合作。

另外，拜登政府也在尋求改造世界貿易組織（WTO）。中國加入WTO時，美國曾認為中國經濟會更加開放，甚至允許更多的政治自由，但最後未朝此一方向發展。隨著中國成為世界第二大經濟體，美中之間產生巨額貿易逆差，該金額去年再創下新高。

與此同時，拜登政府保留一些前總統特朗普時期的保護主義貿易政策，也讓歐洲盟友感到不安。但戴琪表示，為了建立更好、更公平的世界貿易體系，美國盼與盟國合作以達成目標。

友岸外包

戴琪強調的「友岸外包」策略，旨在與可信任的友好國家共同建立供應鏈，從而確保供應鏈穩定，以避免因俄烏戰爭、中美競爭等因素，使美國暴露於風險之中。

美國財長耶倫（Janet Yellen）去年也提到「友岸外包」策略。她說，鑑於俄烏戰爭等國際形勢，需要降低重要戰略資源等供應鏈方面的地緣政治風險。她也指出，歐美在稀有資源上過於依賴中國。

日經新聞指出，過去企業主要以低成本生產建立供應鏈。但在美國政府呼籲調整供應鏈的背景下，企業開始考慮更多與地緣政治相關的風險。其中，中南美洲與加拿大在「友岸外包」框架下，被視為地理及政治上的備選之地。

例如，美國連鎖服裝品牌Gap計劃至2025年為止，將中美洲地區的籌資額增加1.5億美元。美國通用汽車（GM）則與韓國浦項製鐵（POSCO）子公司合作，計劃在加拿大建電動車電池材料工廠。

拜登政府也與IPEF成員國馬來西亞合作；英特爾2021年底亦公佈計劃，稱10年內將向馬來西亞投資約70億美元，建造晶片封測廠以擴大半導體產業鏈。

IMF警告

戴琪演說同日，國際貨幣基金組織（IMF）也發布報告，提及中美間不穩定的關係。該報告認為，地緣政治緊張局勢加劇，引發了全球投資布局重塑，這可能會抑制經濟成長，並增加金融不穩定的風險。IMF警告，「友岸外包」可能會增加經濟衰退的機率。

IMF報告寫道，政策制定者「應該謹慎權衡製造業回流及友岸外包的戰略動機，與對本國經濟的成本和對其他經濟體的溢出效應」。報告補充說，努力促進更大程度的全球一體化是「至關重要的」。

（綜合報導）

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