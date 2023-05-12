美財長：G7將聯手反制中國經濟脅迫

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週四（5月11日）表示，美國擔心中國對其他國家使用「經濟脅迫」，七國集團（G7）許多發達經濟體成員也有一樣的擔憂，正思考如何應對這種行動。

耶倫在記者會上說，長久以來，華盛頓都在考慮對「針對中國的境外投資」實施進一步、有針對性的限制，並一直在與G7盟友討論這個可能性。她說，美國政府內部雖尚無定論，但拜登政府認為，志同道合的各國須行動一致，才能發揮最大效用。

日本11日至13日於新潟舉行的G7財長會議，中國成了各方關注的焦點。G7現任輪值主席國日本同與會國探討，該如何讓各國的供應鏈更加多元，並減少對中國的嚴重依賴。

基於對國家安全和供應鏈問題的擔憂，美國國會議員一直在敦促其政府，應加強監督美國公司和個人在其他國家——尤其是中國——的投資，並敦促拜登發布行政命令。耶倫稱，美方與其他G7成員國一直在進行相關討論，她預計這類討論在此次的會議中，「至少會以某種非正式的方式繼續進行」。

耶倫上個月在一次演講中曾說，為在外國競爭對手中取得主導地位，華盛頓將對中國的經濟脅迫進行反制。她此次延續該說法表示，G7的成員國也將加入反擊行列，並繼續努力減輕地緣戰略的風險。她告訴記者，中國對澳大利亞和立陶宛都進行過經濟脅迫，「這是我們所有人都應該關注的問題。」

她說，美國為保國安，已經開始審查境內投資，並進行出口管制。對境外投資施加限制，將讓這層保護更加完整：「我個人認為，此事應該會以國家安全為重點，而不是要蓄意破壞中國等國的經濟競爭力或發展經濟的能力。」她補充，美國若採取任何行動，「目標範圍都將非常聚焦，並針對明顯對國安造成影響的技術」，但她並未言明採取相關行動的時間。

中國近期力推「反間諜法」，當局指在該國內營運的國際諮詢公司凱盛融英（Capvision）為「境外情報機構幫兇」，並對其進行突擊搜查。耶倫表示，她不確定此舉是否能與美方所採的行動歸為一類。

G7將各自採取行動

英國《金融時報》據其取得的文件報導，G7計劃在發布峰會主要公報時，首度另外發表一份獨立的經濟安全聲明，其內容將承諾「共同抵禦、應對並反制經濟脅迫」。

中國當局日前對美國芯片製造商美光展開調查

近幾個月來，中國對在中國營運的外國企業展開了一系列打擊——制裁洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及雷神（Raytheon）等美國武器公司、調查美國芯片製造商美光（Micron）、突擊搜查美國盡職調查公司明茨集團（Mintz），並拘留了日本安斯泰來製藥集團（Astellas Pharma）的一名當地高管。

報導指，中國商務部的一份審查報告顯示，習近平政府目前正考慮限制西方國家獲取汽車產業的重要原物料及技術。

耶倫說，許多G7成員都對中國此類行動頗為忌憚，因而研擬共同抵制這種行為的措施。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月曾表示，布魯塞爾正在研擬自己的審查機制，以針對可能增強對手軍事能力的特定、敏感技術層面，審查歐盟公司的海外投資。她補充，歐盟需要確保其公司的資本、專業技術及知識，不會被用來增強中國等「系統性競爭對手」的軍事和情報能力。

一位參與起草G7峰會公報的歐盟高級官員告訴《金融時報》，他們有信心就對外投資審查達成共識，而且將不會與美國共用同樣的審查機制。

今年3月下旬，日本也在與美國和荷蘭的協議下，公佈將限制23種技術的出口。儘管東京強調此措施並非針對特定國家，但日本當局將能藉此監督日本售出的器械，是否在買方國家被用於生產高端芯片，並輸往中國等地做軍事用途。

（綜合報導）

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