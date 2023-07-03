美財長本週訪北京 盼擴大雙邊溝通

（德國之聲中文網）美國政府週日（7月2日）表示，財政部長耶倫（Janet Yellen）6日至9日將造訪中國。今年初美中關係因「間諜氣球」事件而惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的北京之行延宕到6月中旬；耶倫此行，將會是今年第2次有美國內閣官員訪中，雙方將討論到中國的《反間諜法》等議題。

根據美國財政部，耶倫會向中國重申「負責任管控雙方關係，針對關注領域直接溝通，共同應對全球挑戰」的重要性，並說明美國如何看待在經濟上與中國的關係。財政部官員稱耶倫將與中國官員、美國企業人士會面。

今年1月，耶倫曾於瑞士會晤當時的中國副總理劉鶴；路透社引述知情者說法稱，耶倫此行預計會晤新任中國副總理何立峰。

「我們尋求的是一種健康的對中經濟關係，以促進兩國成長與創新。」一位不具名的美國財政部官員2日表示：「我們並不尋求兩國經濟脫鉤。若全面停止貿易和投資，會破壞我們兩國乃至於全世界的經濟穩定。」

官員說耶倫將告訴北京，美國一方面將繼續對中國採取行動，以捍衛人權並維護自身的國家安全利益；一方面也希望在氣候變遷、多國的債務困境等議題上與中國合作。

耶倫預計提起的議題，包含中國在新疆的人權疑慮、在國際上的「經濟脅迫」舉動，以及北京近期封殺美光（Micron）產品、調查多間美企，又推出《反間諜法》擴大間諜行為範疇等一系列措施。此外，她還會跟中國討論美國即將祭出的對中投資限制令。

華府預料，耶倫此行不會帶來「重大突破」，但盼能藉此與中國新的經濟政策班底建立長期溝通管道，避免誤判風險。

美中應維持何種經濟關係？

此前，布林肯在北京會晤中國國家主席習近平後告訴美國媒體，美中「同意穩定關係」，但雙方仍有重大分歧。不久後，美國總統拜登把習近平稱為「獨裁者」，引發中國不滿；布林肯回應：「我們會繼續做你們不喜歡的事，說你們不喜歡的話，就像你們無疑也會繼續做我們不喜歡的事，說我們不喜歡的話一樣。」

6月30日，中國外交部發言人毛寧對此表示不滿：「美方出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策，對中國進行圍堵遏制打壓……中方敦促美方停止發表不負責任的言論，用實際行動兌現美方所作承諾。」

布林肯28日參加美國智庫外交關係協會（CFR）活動時曾表示，遏制中國、與中國「脫鉤」並不符合美國的利益，且美國希望「看到中國在經濟領域成功」。耶倫4月在約翰霍普金斯大學演講時也談及類似主張：「中國的經濟成長，跟美國在經濟上扮演的領導角色，兩者未必不相容。」

外交關係協會學者奧爾登（Edward Alden）向法新社指出，耶倫這次的北京之行，可望重啟美中之間較低層級的穩定互動。奧爾登補充道，美國過去對於「脫鉤」的立場模糊，但近期已改變態度，轉而明確採取「去風險」的戰略；這代表美國會在具有戰略重要性、範圍較狹小的項目上「建立護欄」，但在其他方面「試著繼續培養出算是穩健的美中經濟關係」。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）說，中國官員在觀察的是，美國採取了哪些具體措施來表明「脫鉤和阻礙中國並非美國的終極目標」。而在奧爾登看來，北京也認知到美國市場的重要性，因此意識到自身對經營雙方關係亦負有責任，「因為這對中國來說，同樣是太重要了」。

近期美國與歐盟屢屢重申不與中國脫鉤，但有必要「去風險」，尤其著重於在供應鏈上保持彈性、降低對中國依賴，並避免歐美技術遭中國用來對付歐美。然而，中國政府的觀點並不同於西方。中國總理李強6月27日在夏季達沃斯論壇表示，若有任何產業鏈存在風險，也不該由特定政府或組織說了算，批評部分國家所謂「去依賴、降風險」的說法是「偽命題」。

喬治城大學的中國專家麥艾文（Evan Medeiros）認為，耶倫此行訪中僅僅是「一個不確定過程中的下一步」。麥艾文向《金融時報》表示，「在這場競爭本質軍事化、雙方世界觀在角力的狀況下」，此行看來很難大幅改變局勢。

專訪：脫離風險？關鍵要看如何定義

（綜合報導）

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