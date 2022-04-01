美財長批中國袖手旁觀 北京：與俄關係無涉烏克蘭

（德國之聲中文網）美國財政部長葉倫(Janet Yellen)週三（4月13日）在華盛頓的大西洋理事會智庫表示，中國應該幫助結束俄羅斯在烏克蘭「令人髮指的戰爭」，否則可能喪失其在世界上的地位，並警告說那些試圖破壞西方制裁的人將面臨經濟後果。

她表示自己「熱切」希望中國能利用其與俄羅斯的「特殊關係」，說服莫斯科結束衝突，而對這場戰爭「坐視不理」的國家目光短淺。

葉倫認為，「世界對中國的態度及中國是否願意接受進一步經濟一體化」，與北京對於外界要求其在烏克蘭問題上採取堅決行動的反應有關。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇說，中國「堅決反對」將中俄關係與烏克蘭危機聯起來，並補充說北京「致力於促進和平談判」。

他在給路透社的電子郵件中聲明：「中國反對美國一切形式的單邊制裁和長臂管轄，並將堅決維護中國公司和個人的合法權益。」

耶倫：經濟與國安有關

展望未來，葉倫說，中國和西方將越來越難以將經濟問題與更廣泛的國家安全問題分開。她說：「無論中國的地緣政治目的和戰略如何，我們看不到他們對俄羅斯入侵還有戰爭對國際秩序的後果有好的解釋。」

她補充說，如果中國在這個「關鍵時刻」在烏克蘭問題上不尊重這些原則，就不能指望世界會尊重北京未來關於主權和領土完整的任何呼籲。

但葉倫在問答環節說，美國需要與中國努力合作，以避免出現兩極的全球金融體系，分成市場驅動的民主國家與國家驅動的專制經濟體。

葉倫說：「我希望看到我們保留與中國經濟深度融合的好處，不轉向兩極世界，但我認為這是我們需要解決的危險問題。」

她還擔心，中國針對新冠疫情的嚴格封鎖會導致新一波的供應鏈中斷，損害世界經濟復甦。耶倫呼籲更多的「朋友圈」將供應鏈轉移到沒有地緣政治衝突的、更值得信賴的伙伴國家。

國際金融機構現代化

下週國際貨幣基金組織和世界銀行成員國就要在華盛頓召開春季會議。葉倫這時候的講話格外受到關注，，她說烏克蘭的戰爭是「每個人心中的頭等大事」。

她呼籲這些在第二次世界大戰結束時創建的機構進行「現代化」，以應對導致當前衝突的21世紀挑戰，並幫助解決其他重大問題，包括氣候變化、結束新冠疫情，以及支持低收入國家。

葉倫還表示，她計劃在國際貨幣基金組織和世界銀行會議期間召集其他領導人討論可能的解決方案，以解決正在傷害世界上最貧窮者的食品價格飆升問題。

美聯社報導，根據世界糧食計劃署的數據，2020年，55個國家大約有1.55億人面臨嚴重飢餓，比前一年增加了2000萬人。

（路透社、美聯社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。