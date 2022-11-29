美財長：企業應注意台海地緣政治風險

（德國之聲中文網）路透社週三（11月30日）報導，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，那些正在審查其供應鏈的美國企業，應注意中國對台灣造成威脅的地緣政治風險，以及其他與中國相關並會影響到美國國家安全的商業行為。

耶倫30日在紐約舉行的《紐約時報》DealBook峰會上說，拜登政府已明確表示尊重北京的「一個中國」政策，但維持中國和台灣之間的和平關係以及台灣海峽的和平「極為重要」。

當被問及如果中國以武力入侵台灣，美國企業會發生什麼事時，耶倫說：「這是我們不希望看到的事情。但我們確實已經看到一系列地緣政治風險升高，美國企業應該去思考這些風險是什麼。」

耶倫說，美國公司也開始更認真地思考中國所帶來的產業供應鏈風險，將供應鏈從中國分散到印度等以市場為導向的民主國家。她將這一概念稱為「友岸外包」（friend-shoring），意即企業應與可信任、擁有共同價值觀的國家建立供應鏈。

但耶倫也重申．美中之間保持穩固的商業關係對全球經濟相當重要。 「中國和美國之間需要保持強而有力的連結，這個連結一旦被削弱，不論是對美國還是中國，或是對全球經濟來說，都會是相當不利的。」

路透社指，兩週前，耶倫在印尼20國集團峰會上會見了中國央行行長，這是她第一次與中國高級經濟官員進行面對面的接觸，她說希望世界前兩大經濟體能持續有更頻繁的接觸。

耶倫還表示，中國持續的「清零」政策正在擾亂全球生產線，阻擋了各國為改善供應鏈中斷和重建貨物庫存所做出的努力，並且也是導致通貨膨脹居高不下的重要原因之一。

耶倫稱中國在嚴格防疫政策上所面臨的困難局面，正在使其「經濟放緩」，且程度「或許已經到了會對整個全球前景產生負面影響的地步。」

加強支持台灣防衛

彭博社12月1日報導，據傳美國國會議員準備支持提供高達100億美元的國防援助，加強台灣抵禦日益緊張的局勢及來自中國的威脅。該提案將授權國務院每年提供多達20億美元的外國軍事撥款，直至2027年為止。

於此同時，北約負責人斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也警告，與中國打交道時，北約不應重複在處理與俄羅斯關係時所犯下的錯誤。

英國《金融時報》30日也引述消息人士稱，北大西洋公約組織9月在主要政治決策機構北大西洋理事會的召集下，首度為了台灣問題舉行專門會議，討論台灣面臨的威脅，及台海衝突可能帶給北約成員國的影響。

百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

（路透社、彭博社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。