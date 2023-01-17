美財政部團隊傳2月赴中 媒體：為耶倫訪華鋪路

（德國之聲中文網）路透社週四（1月19日）引述2名消息人士說法稱，一批美國財政部官員訪團將於2月出訪中國，為美國財政部長耶倫（Janet Yellen）赴華做預備。

耶倫18日與中國副總理劉鶴會晤後，美國財政部隨即宣布了耶倫的訪華計畫，並歡迎中方高級官員在「不久的將來」造訪美國。

路透社報導，一位未被授權公開發言的內部消息人士說，耶倫此行的確切日期尚未確定，由於預期中國經濟領導層將發生人事變動，因此訪華細節還有待後續討論。

另一個匿名消息來源則告訴路透社，耶倫訪華預計將在「未來幾個月內」進行，日期可能會在下個月一批美國財政部官員訪團出訪中國之後敲定。

中國官方目前則尚未就此訪問行程給予正式回應。

美中經濟會談

耶倫與劉鶴18日在2023年世界經濟論壇舉行場邊會晤，中國官媒新華社說，兩位官員在3小時的會談中同意，他們的經濟和貿易團隊將「繼續保持各個層面的溝通」，北京將歡迎耶倫「在今年的一個合適時間」來訪。

同日，英媒《金融時報》報導，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任2年以來，中美高層首次舉行的經濟會晤，時機點更引發關注，因為近年來美中關係日益緊張，在台灣問題、貿易和技術上充滿矛盾及分岐。

會後，兩人皆表示這是一場「坦率、有建設性」的會議，並同意加強雙方在宏觀經濟和金融問題層面上的溝通。對此，美國財政部表示這對「全球經濟的運作非常重要」，並稱耶倫正「期待著前往中國」。

路透社指出，這次會議是繼拜登和中國國家主席習近平11月在印尼面對面會談後，華盛頓和北京願加強雙邊溝通所採取的更廣泛行動之一。

在此次經濟高層會談後，雙方也各自發表聲明，試圖緩解外界對全球前2大經濟體關係惡化的擔憂。

拜习同框! 两人见面说了什么

（路透社、金融時報）

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