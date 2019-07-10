美豁免110项中国商品关税

(德国之声中文网) 特朗普政府周二(7月9日)表示，将免除110种中国商品的高额关税。这些商品从医疗设备到关键的电子元件都有，例如增加电路中电容量的电容器。这项政策即日生效并维持一年。

这些项目原本是含纳在美国2018年7月6日对中国进口产品340亿美元徵收25％的关税中。而这次的豁免清单其实只是其中的一小部份。生产这些商品的美国公司感到宽慰，因为高额关税损害了他们的利润。

美国贸易代表办公室(USTR)豁免了用于治疗肝脏肿瘤的美敦力公司(Medtronic Plc)设备中的一个组件。这个世界上最大的医疗设备制造商提出的12项豁免请求，其中一项在这次获得豁免。该公司认为，最有被盗窃知识产权的研发主力组件并非在中国生产。

网络安全公司派拓网络(Palo Alto Networks)公司也获得了对从中国进口的电子元件之一的豁免。产品是一种用于控制网络防火墙设备电流的钽电容器。该公司称，替代品不是在美国生产的，并且该设备没有被纳入特朗普主要攻击的「2025中国制造」工业发展计划的高科技目标。特朗普批评「2025中国制造」计划中有不公平补贴和美国知识产权窃盗问题。

瓦里安医疗系统公司的部份放射治疗设备也被排除在关税之外。该公司宣称在没有替代品可供选择下，关税只会带来伤害，也让欧洲竞争对手得利。

5月，USTR否决了近1万3千项排除请求中的5311项。像是特斯拉公司希望豁免在中国制造，用于车辆的电路系统就被拒绝。USTR表示，这些组件对「中国制造2025」计划具有「战略重要性」。美国贸易代表办公室的豁免遵循过去一年授予的另外1,000项豁免。不过目前美国仍对价值2500亿美元的中国进口产品征收关税，并威胁要对另外3000亿美元征税。

周二(7月9日)，中美谈判代表再度通话，双方重启谈判。美国首席经济顾问库德洛说，双方很有可能再度举行面对面会谈，预计会办在北京。

夏立民/罗法(综合报导)