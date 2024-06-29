美谴责朝鲜向俄提供武器 俄罗斯或恢复生产中短程导弹

（德国之声中文网）联合国安理会周五（6月28日）就俄罗斯与朝鲜签署新条约、加强军事合作事宜召开紧急会议。

会议召开前，美国驻联合国副代表罗伍德（Robert Wood）抨击了“朝鲜向俄罗斯非法转让武器”的行为，他表示：“我们以最强烈的措辞谴责这些非法转让，它们大幅增强了俄罗斯对乌克兰发动战争的能力。”伍德指出，朝鲜提供武器和弹药违反了安理会2006年、2009年和2016年相关问题的决议。法国和英国也谴责了朝鲜向俄罗斯运送武器，称其违反了制裁。

今年年初，美国及其盟国也曾指责俄罗斯利用其作为拥有否决权的安理会常任理事国的地位，违反安理会决议，获取朝鲜导弹并将其发射到乌克兰。

追踪战争中武器使用情况的“冲突军备研究组织”（Conflict Armament Research）执行董事勒夫（Jonah Leff）本周五向安理会报告，其组织发现了朝鲜弹道导弹在乌克兰使用的证据，这违反了相关制裁规定。他介绍，该组织的一个现场调查小组，实际记录了今年1月2日袭击哈尔科夫（Kharkiv）的弹道导弹残余物”，“根据几个独特的特征”，调查人员断定那些导弹是朝鲜制造的。勒夫补充道，今年早些时候，同样的导弹还袭击了基辅和扎波罗热

（Zaporizhzhia）。

美国驻联合国副代表罗伍德（Robert Wood）谴责“朝鲜向俄罗斯非法转让武器”的行为。 图像来源: Yuki Iwamura/AP/picture alliance

俄罗斯否认指控 中国批评美国

联合国裁军事务高级代表中满泉周五在安理会向各国大使通报情况时强调，包括俄罗斯在内的任何国家与朝鲜的任何关系都“必须完全遵守”安理会的制裁规定。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vassily Nebenzia）在周五的会议上则否认俄罗斯从朝鲜获取武器的指控。他同时强调，俄朝之间的合作完全是建设性的、合法的，与美国的活动不同，不会威胁到任何人。

美国驻联合国副代表罗伍德还表示，中国可以采取更多措施来阻止俄朝之间日益增长的军事关系。这引起了中国常驻联合国副代表耿爽的批评，他指出：“当前半岛局势持续紧张，这一局面是怎么造成的？美方应该深刻反思，特别是反思自己的所作所为，不要总是习惯性地归咎于他人、试图甩锅推责。”耿爽强调：“中国自主决定在半岛问题上的政策和立场，不需要美方告诉我们如何去做。”

出席会议的朝鲜常驻联合国代表金星也谴责美国表示，如果美国没有对朝鲜及俄罗斯进行军事入侵的意图，就没有任何理由担心两国关系的发展。他强调，莫斯科和平壤之间签署的协议旨在“促两国进关系的进展”。

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普京：俄罗斯应恢复生产中短程导弹

另据俄罗斯官媒俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京周五表示，现如今，美国不仅生产陆基中短程导弹，还在欧洲进行中短程导弹演习。普京在俄罗斯安全会议常任委员会议表示，俄方应对美方的这一行为做出回应，因此，（俄罗斯）应开始生产中短程导弹系统。他补充道，然后根据实际情况，决定部署在何处，以确保俄罗斯的安全。

2019年，美国和俄罗斯先后宣布退出《中程导弹条约》（INF，简称中导条约）。美国退出的理由是认定俄罗斯违反条约，且毫无计划遵守条约。美国与苏联于1987年签署的中导条约禁止美俄双方在欧洲部署中短程、地面发射导弹。

2019年9月，在美国正式退出中导条约逾一个月后，普京表示俄罗斯将生产直到上个月条约被废除之前都被禁止制造的导弹，但他当时强调，只有当美国部署这类导弹的时候，俄罗斯才会部署。

（法新社，美联社，路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

