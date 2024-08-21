美调整威慑战略 首度聚焦中国核武扩张

全世界9国拥有核武器，其中两大核武国仍是俄罗斯及美国。不过美媒近日揭露，美国总统拜登今年3月曾批准一项机密战略核武计画，旨在因应中国在过去几年迅速扩张的核武库。白宫对此又如何回应？

（德国之声中文网）白宫週二（8月20日）表示，美国总统拜登今年批准了一项机密的核武战略计划，但此举并非针对“任何单一实体、国家或威胁”的回应。

此前，《纽约时报》称美国重新调整其吓阻战略，首度把焦点放在中国的核武库扩张，且希望促使美国对于中国、俄罗斯和朝鲜之间可能的核武协同作战，做好准备。

根据《纽时》，该战略称为“核武运用方针”，大约每4年修订一次，最近一次是在今年3月。此文件高度机密，没有电子档，且只有少数国安官员持有纸本；不过，近期有2位官员获准在公开演说内暗提新的战略改变，而在拜登卸任之前，白宫还会向国会提交更详细、非机密的通知。

报道引述曾任职美国国防部的麻省理工学院（MIT）核武专家纳朗（Vipin Narang）说法指，美国新的战略是为了因应“多个拥有核武的敌手”，特别是核武库“规模和多元性显著扩大”的中国。

今年6月，美国国安会主管军备控制的官员瓦迪（Pranay Vaddi）亦曾提到新战略，并强调美国“有必要同时吓阻俄国、中国和朝鲜”。

在中国国家主席习近平任内，中国积极推动军事现代化，目标是在2049年把解放军打造成“世界一流”。图为习近平2022年11月与军方官员会面。（资料照） 图像来源: Li Gang/Xinhua/IMAGO Images

不过，据路透社报道，美国倡议团体军备控制协会（Arms Control Association）称据其理解，美国的核武战略和部署态势不变，维持2022年的核武运用方针所述的情况，且聚焦对象并未从俄国转向中国。

该协会执行主任金博尔（Daryl Kimball）认为，虽然美国的情资显示中国的核武库快速扩张，但目前俄国总计拥有大约4000枚核弹头，仍然是影响美国核武战略的主要力量；若中国持续以现阶段的步调扩大核武库，美国未来可能会考虑调整战略。金博尔预期，这样的调整最快会发生在2030年。

当前拥有核武的9国中，核弹头数量最多的是俄罗斯和美国；此外，英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜及以色列也有核武。美国格外担忧中国快速扩展核武库，以及与俄罗斯和朝鲜合作。

中俄联手的隐忧

根据中国外交部多次重申的说法，中国“始终坚定奉行自卫防御的核战略……不对无核武器国家和无核武器区使用核武器……始终将核力量维持在国家安全需要的最低水准”。

中国国防部发言人张晓刚今年8月曾表示，美国应“切实认清核战争打不赢也打不得，切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用”，并要求美国“以实际行动促进全球战略稳定，而不是相反”。

从数据上来看，中国的核武能力扩张速度比欧美2年前预期的快上许多。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今年6月的报告，中国扩大核武库的步调比其他国家都来得快，核弹头估计数目从2023年1月的410枚，增加到2024年1月的500枚。

拜登政府预期，2030年之前，中国的核弹头数量可能达到1000枚，2035年达到1500枚，这大约就是现在美国和俄罗斯各自可用的核弹头数目。

台湾国防安全研究院军事战略暨产业所所长苏紫云去年受访时曾向DW表示，中国核弹头的增长“的确是比较快一点”，也显示北京正从“核吓阻”走向“核胁迫”的目标。

中俄两国联手协调核武能力的可能性，对美国带来威胁；俄国是否在帮助朝鲜、伊朗发展飞弹计划，亦令美国忧虑。过去几年来，中俄多次在南海举行联合海军演习；上个月，美国和加拿大还首度在阿拉斯加附近拦截到中俄的长程轰炸机。

另一个隐忧是，中国如今暂停了与美国之间关于促进核武安全的会谈。去年旧金山“拜习会”之前，两国曾举行这样的谈话；然而，今年7月中国以美国持续提供军备给台湾为由，单方面停止跟美国的军控与防止核扩散磋商，并批评称“造成这一局面的责任完全在美方”。

美国国务院负责军备控制的助理国务卿斯图尔特（Mallory Stewart）则称，中国政府“大力阻止”美国寻求讨论核武风险的努力，而且“借鉴俄罗斯的做法”，要求美方先处理双边关系的紧张与挑战，中方才会继续配合军控谈判。

面对中国的态度，斯图尔特表示，这些谈判有助于降低误判与误解的风险，其实是有利于中国的。

（路透社、《纽约时报》等）

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