美评估台海冲突诱因 不再包括“外国驻军”

（德国之声中文网）美国国防部本周三（11月3日）发布的中国军力报告中，以往历年提及的中国对台动武的可能触发原因现在少了一条--外国在台驻军。在台湾总统蔡英文不久前公开证实台湾驻有少量美国军人，引起北京的抗议后，这一变化受到美国《新闻周刊》（Newsweek）的关注。

该刊报道，在2020年的中国军力报告中，列出了可能导致中国对台采取军事行动的7个场景：台湾正式宣布独立；旨在迈向台湾独立的未知举动；台湾内部发生动荡；台湾获得核武器；两岸统一对话被无限期拖延；外国干预台湾内政；外国在台驻军。

今年的版本中，最后一条被删除，只剩前6个场景，属于"历史上中国曾表示过会考虑使用武力的情况"。

对《新闻周刊》记者的询问，五角大楼发言人迈纳斯（Martin Meiners）中校表示，对报告中所述没有任何补充。同以往绝大多数版本一样，最新报告也提到，被认为可能成为中国武力干预的潜在导火索的情况"随时间推移有所变化"。

报道称，"外国在台驻军"的说法于2009年首次被写入报告的这一部分，此后几乎每年都有提及，只有2015年是例外。在这一年，美国军方对中国武力犯台可能性的表述与往年有所不同。

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"迈向独立的未知举动"的表述，2006年首次出现在报告中；两岸对话无限期拖延这一条是2004年被写入报告；有关核武器和内部动荡的表述早在2002年就已出现；而 "宣布独立"和"外部干预"的表述，在2000年美国国防部第一次发布的中国军力报告中就被视为或导致中国犯台的场景因素。

台湾总统蔡英文10月26日接受CNN专访时，证实目前有美军驻在台湾，但"人数没有外界想像的多"。此话一出引起中国政府强烈反应，外交部发言人批评美国在台湾问题上搞"胁迫"，敦促美国遵守"一个中国"原则。他也再次重批民进党的"谋独行径"，强调"台湾是中国一部分"是"铁的事实"。

香港《南华早报》指出，北京方面一直很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间在这一问题上保持了40年的相互默契被打破。

除蔡英文外，台湾国防部长邱国正日前还证实了有关台湾海军与美军一同在关岛美军基地受训的报道。此前台湾《苹果日报》对此进行了报道。就此，五角大楼发言人迈纳斯对《新闻周刊》表示，不会对个别的行动及培训置评，但强调，美国"对台的支持和防务关系依然旨在因应北京目前的威胁，并符合《对台关系法》的承诺和一个中国政策"。

（新闻周刊、南华早报）

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