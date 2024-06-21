美访团会达赖后见莫迪 藏人吁北京重启谈判

美国众议员佩洛西等人本週造访印度会晤达赖喇嘛，随后也与印度总理莫迪见面，此举被视为印度更愿意在西藏人权上展现与中国对抗的态度。与此同时，藏人行政中央司政边巴次仁呼吁北京与西藏流亡政府恢复沟通，并呼吁各国与美方一同向中国施压。

（德国之声中文网）美国国会跨党派代表团本週在印度达兰萨拉与达赖喇嘛会面；西藏流亡政府、藏人行政中央的司政边巴次仁在此时接受彭博社专访。

边巴次仁透露，盡管西藏流亡政权去年1月起曾透过非正规管道与北京对话，但并无任何具体进展。在此之前，中方与西藏流亡政府在2002年至2010年间，曾进行9轮正式谈话，但未达成明确结果，此后亦无正式谈判。

边巴次仁主张，“首先要做的是重新建立（与中国官方）联系”。他说，中国“只尊重强者，不服软弱的人，所以我们要求个人或是国家挺身而出，捍卫自由、人类尊严和民主的价值”。

边巴次仁也表示，美国国会上週通过的《促进解决西藏-中国争端法》对西藏流亡政权来说是一个新工具，“可以用来与其他政府接触，看看他们是否可以采取类似的立场”。

藏人行政中央司政边巴次仁呼吁北京重启与西藏流亡政府的正式谈判。（资料照） 图像来源: Saransh Sehgal, DW Korri

中国外交部发言人林剑20日回应关于西藏的提问时称，西藏流亡政府是“彻头彻尾的分裂国家主政治集团”；针对北京是否重启与西藏流亡政权的官方接触，林剑则说，中方政策一贯且明确，“关键是14世达赖必须对自己的政治主张进行根本反思和彻底改正”。

对于美国国会代表团与达赖喇嘛会谈一事，中国外交部重申“西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉”，要求美方恪守在涉藏问题上的承诺，不与西藏流亡政府进行任何形式的接触。

莫迪接待美官员是对中表态？

本月19日，美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）前往印度会晤达赖喇嘛。他们表示，美方代表团出发前曾接到中方的警告信，要求美方人员不可前往达兰萨拉，“但我们没有让中共威胁我们”。

值得注意的是，美国国会访团会晤达赖喇嘛之后，印度总理莫迪（Narendra Modi）週四（6月20日）也在新德里接见美方代表团，并在社群平台发文说，他“与朋友们进行了很好的意见交流”。

《南华早报》报道引述多位专家分析指，印度正在重塑对华政策，并加强与美国的关系。

英国伦敦国王学院国际关系学者潘特（Harsh Pant）认为，自2020年的中印边境争端升级以来，印度持续调整对华政策，这次“再一次表现出愿意在西藏及台湾议题上，逐步（对华）加大压力”。

威尔逊中心南亚研究所所长库格曼（Michael Kugelman）表示，印度似乎试图展现它可以利用与美国的关系作为杠杆，“向中国表明，印度能采取多种方式进行反制”。

库格曼称，莫迪接待美方代表团是一个“非常明确的信号”，即“新德里完全支持代表团会见达赖喇嘛”，而不仅是礼貌性地为美方提供方便，“就它愿意在多大程度上推进西藏问题来说，印度现在似乎更愿意承受风险”。

不过库格曼也提及，虽然美国及印度当前的安全关系比过往任何时候都还要深厚，但美国国会代表团与达赖喇嘛见面，有可能会对中印边界实际控制线产生影响。

库格曼以佩洛西2022年访台为例，当时北京在台湾周围实施大规模军事演习。库格曼指出，美国代表团访问印度可能会给北京提供一个藉口，大动作对印度、美国或其盟友反击。

去年11月，流亡藏人团体在美国旧金山APEC峰会期间举行抗议活动（资料照） 图像来源: Tony Avelar/AP/dpa/picture alliance

美国国会通过西藏法案

美国众议院12日以391票支持、26票反对的票数，通过《促进解决西藏-中国争端法》。该法案反驳中方宣称“西藏自古以来就是中国领土一部分”的说法，并将推动美国在政策层面上认定西藏地位“悬而未决”；此外法案反对中国就西藏历史和地位散布“虚假信息”，并敦促北京与西藏流亡政府开展对话。

该项法律草案今年5月已在参议院通过，如今只待美国总统拜登签署，即可生效。佩洛西与达赖喇嘛会面期间表示，该法案很快便会交由拜登签署。

（综合报道）

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