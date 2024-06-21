美访团会达赖后见莫迪 藏人吁北京重启谈判

美访团会达赖后见莫迪 藏人吁北京重启谈判2024年6月21日
（德国之声中文网）美国国会跨党派代表团本週在印度达兰萨拉与达赖喇嘛会面；西藏流亡政府、藏人行政中央的司政边巴次仁在此时接受彭博社专访。
边巴次仁透露，盡管西藏流亡政权去年1月起曾透过非正规管道与北京对话，但并无任何具体进展。在此之前，中方与西藏流亡政府在2002年至2010年间，曾进行9轮正式谈话，但未达成明确结果，此后亦无正式谈判。
边巴次仁主张，“首先要做的是重新建立（与中国官方）联系”。他说，中国“只尊重强者，不服软弱的人，所以我们要求个人或是国家挺身而出，捍卫自由、人类尊严和民主的价值”。
边巴次仁也表示，美国国会上週通过的《促进解决西藏-中国争端法》对西藏流亡政权来说是一个新工具，“可以用来与其他政府接触，看看他们是否可以采取类似的立场”。
中国外交部发言人林剑20日回应关于西藏的提问时称，西藏流亡政府是“彻头彻尾的分裂国家主政治集团”；针对北京是否重启与西藏流亡政权的官方接触，林剑则说，中方政策一贯且明确，“关键是14世达赖必须对自己的政治主张进行根本反思和彻底改正”。
对于美国国会代表团与达赖喇嘛会谈一事，中国外交部重申“西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉”，要求美方恪守在涉藏问题上的承诺，不与西藏流亡政府进行任何形式的接触。
莫迪接待美官员是对中表态？
本月19日，美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）、众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）前往印度会晤达赖喇嘛。他们表示，美方代表团出发前曾接到中方的警告信，要求美方人员不可前往达兰萨拉，“但我们没有让中共威胁我们”。
值得注意的是，美国国会访团会晤达赖喇嘛之后，印度总理莫迪（Narendra Modi）週四（6月20日）也在新德里接见美方代表团，并在社群平台发文说，他“与朋友们进行了很好的意见交流”。
《南华早报》报道引述多位专家分析指，印度正在重塑对华政策，并加强与美国的关系。
英国伦敦国王学院国际关系学者潘特（Harsh Pant）认为，自2020年的中印边境争端升级以来，印度持续调整对华政策，这次“再一次表现出愿意在西藏及台湾议题上，逐步（对华）加大压力”。
威尔逊中心南亚研究所所长库格曼（Michael Kugelman）表示，印度似乎试图展现它可以利用与美国的关系作为杠杆，“向中国表明，印度能采取多种方式进行反制”。
库格曼称，莫迪接待美方代表团是一个“非常明确的信号”，即“新德里完全支持代表团会见达赖喇嘛”，而不仅是礼貌性地为美方提供方便，“就它愿意在多大程度上推进西藏问题来说，印度现在似乎更愿意承受风险”。
不过库格曼也提及，虽然美国及印度当前的安全关系比过往任何时候都还要深厚，但美国国会代表团与达赖喇嘛见面，有可能会对中印边界实际控制线产生影响。
库格曼以佩洛西2022年访台为例，当时北京在台湾周围实施大规模军事演习。库格曼指出，美国代表团访问印度可能会给北京提供一个藉口，大动作对印度、美国或其盟友反击。
美国国会通过西藏法案
美国众议院12日以391票支持、26票反对的票数，通过《促进解决西藏-中国争端法》。该法案反驳中方宣称“西藏自古以来就是中国领土一部分”的说法，并将推动美国在政策层面上认定西藏地位“悬而未决”；此外法案反对中国就西藏历史和地位散布“虚假信息”，并敦促北京与西藏流亡政府开展对话。
该项法律草案今年5月已在参议院通过，如今只待美国总统拜登签署，即可生效。佩洛西与达赖喇嘛会面期间表示，该法案很快便会交由拜登签署。
（综合报道）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。