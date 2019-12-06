美记者揭露穆斯林被迫害真相

（德国之声中文网）莫克（Ben Mauk）是一位在柏林工作的美国记者，平时关注社会、文化、难民等议题，作品散见《纽约客》（The New Yorker）等英语媒体。这位以深度调查报导闻名的记者，最近开始专注"一带一路"和新疆穆斯林受迫害的议题。



莫克在柏林墨卡托中国研究中心（Merics）举办的一场活动上坦言，自己不是中国专家，也不会说中文，因为报导少数民族在欧洲的处境才开始对新疆感兴趣，"我喜欢一般媒体少见的角度和题材"。去年起，他多次走访中亚大国哈萨克斯坦，今年2月在"纽约时报杂志"（The New York Times Magazine）发表报导"中国能将不毛之地变为世界经济的中心吗？"。



莫克表示，哈萨克斯坦在一带一路扮演关键角色，可说是"未来全球经济的十字路口"，但他关心的不是这个计划能创造多少经济利益，而是人民实际生活受到的影响。



他在采访的过程中还发现，邻近的新疆因为一带一路成了中国核心的发展地区，当地政府还利用高科技建立了警察国家，以"去极端化"为借口将大量穆斯林关在集中营。虽然许多哈萨克族人也被关押，但哈萨克政府为了与中国保持友好关系完全不敢批评。



"天气报告"（Weather Reports）是莫克刚发表的报导作品，刊登在今年10月的"信徒"（The Believer）杂志。全篇多达25000字，佔了杂志40页的篇幅，副标题是"来自中国古拉格、从来没说过的故事"。





过去，外界只能透过卫星照片或曾被关押的人逃到国外后的口述，才得以对新疆集中营的情况略知一二。莫克在哈萨克亲自访问这些被囚禁过的人和他们的亲人，请他们描述营中的真实情况。这篇报导标题的由来是一个女儿和人在新疆的亲戚联络，想知道她爸爸的身体状况时，只能假装问天气如何，因为通信受到严密的监视。



莫克表示，对外国记者来说，新疆难以采访的程度和北韩类似，因为所有被关过的人都被威胁不准对外说，即使到了现场还是很难知道营中的真实情况。他因此在记者行动相对自由的哈萨克，用"尽量接近当事人、尽可能收集够多故事"的方式来接近新疆穆斯林被迫害的真相。



莫克说，访问过这么多人后，可以发现他们在营内上课和被刑求、洗脑的遭遇有相当的一致性，虽然真实性难以查证，但符合报导的伦理，具有相当的可信度，他称这篇报导是"当代新疆的口述历史"。