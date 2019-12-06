美记者揭露穆斯林被迫害真相

《纽约时报》和《南德意志报》日前引述中共内部文件，揭露新疆穆斯林被迫害的证据。美国记者莫克则透过访谈，让当事人口述他们被关押的故事。
（德国之声中文网）莫克（Ben Mauk）是一位在柏林工作的美国记者，平时关注社会、文化、难民等议题，作品散见《纽约客》（The New Yorker）等英语媒体。这位以深度调查报导闻名的记者，最近开始专注"一带一路"和新疆穆斯林受迫害的议题。
莫克在柏林墨卡托中国研究中心（Merics）举办的一场活动上坦言，自己不是中国专家，也不会说中文，因为报导少数民族在欧洲的处境才开始对新疆感兴趣，"我喜欢一般媒体少见的角度和题材"。去年起，他多次走访中亚大国哈萨克斯坦，今年2月在"纽约时报杂志"（The New York Times Magazine）发表报导"中国能将不毛之地变为世界经济的中心吗？"。
莫克表示，哈萨克斯坦在一带一路扮演关键角色，可说是"未来全球经济的十字路口"，但他关心的不是这个计划能创造多少经济利益，而是人民实际生活受到的影响。
他在采访的过程中还发现，邻近的新疆因为一带一路成了中国核心的发展地区，当地政府还利用高科技建立了警察国家，以"去极端化"为借口将大量穆斯林关在集中营。虽然许多哈萨克族人也被关押，但哈萨克政府为了与中国保持友好关系完全不敢批评。
"天气报告"（Weather Reports）是莫克刚发表的报导作品，刊登在今年10月的"信徒"（The Believer）杂志。全篇多达25000字，佔了杂志40页的篇幅，副标题是"来自中国古拉格、从来没说过的故事"。
过去，外界只能透过卫星照片或曾被关押的人逃到国外后的口述，才得以对新疆集中营的情况略知一二。莫克在哈萨克亲自访问这些被囚禁过的人和他们的亲人，请他们描述营中的真实情况。这篇报导标题的由来是一个女儿和人在新疆的亲戚联络，想知道她爸爸的身体状况时，只能假装问天气如何，因为通信受到严密的监视。
莫克表示，对外国记者来说，新疆难以采访的程度和北韩类似，因为所有被关过的人都被威胁不准对外说，即使到了现场还是很难知道营中的真实情况。他因此在记者行动相对自由的哈萨克，用"尽量接近当事人、尽可能收集够多故事"的方式来接近新疆穆斯林被迫害的真相。
莫克说，访问过这么多人后，可以发现他们在营内上课和被刑求、洗脑的遭遇有相当的一致性，虽然真实性难以查证，但符合报导的伦理，具有相当的可信度，他称这篇报导是"当代新疆的口述历史"。
国际调查记者联盟周日发布了一批清楚列出中共管理新疆再教育营的内部文件，而这批名为「中国电文」的新疆泄密的效应仍在全球持续延烧。专门研究新疆文化的美国华盛顿大学讲师雷风 (Darren Byler) 告诉德国之声，这些文件不仅证实许多关于再教育营的重要信息，也让中国在新疆施行的「文化霸凌」现形。 (27.11.2019)
在这波「中国电文」的新疆泄密风暴中，新疆前政法委书记朱海仑的名字出现在多份文件当中，他因此成为众所瞩目的关键人物。 熟稔维吾尔语与文化的朱海伦虽然在新疆深耕多年，但却不受维吾尔人的欢迎。 (26.11.2019)