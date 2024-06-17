美记者在俄被控间谍罪将受审 美俄接触谈判换囚

俄罗斯一家法院周一表示，美国《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇将因间谍罪指控于6月26日在叶卡捷琳堡闭门受审。与此同时，克里姆林宫证实，已与美国就可能的换囚进行接触。

（德国之声中文网）美国《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）2023年3月在俄罗斯叶卡捷琳堡采访时遭到逮捕，此后一直被关押在俄罗斯列福尔托监狱中。

格什科维奇成为苏联时代以来，第一位因被控从事间谍活动遭到俄罗斯逮捕的西方记者。

上周，俄罗斯总检察长指控格什科维奇为美国中央情报局（CIA）工作，并在他被捕的斯维尔德洛夫斯克洲“收集”有关俄罗斯坦克制造商乌拉尔机车车辆厂（Uralvagonzavod）的“秘密信息”。

美国称这些指控“毫无可信度”，《华尔街日报》则抨击俄罗斯的声明“蛮横无耻”。

莫斯科此前并未公开任何有关该案的细节，只称格什科维奇“当场被抓获”。

本周一（6月17日），处理该案的斯维尔德洛夫斯克地方法院在声明中表示，6月26日将闭门审理此案。

2024年3月29日格什科维奇被俄罗斯监禁满一周年，《华尔街日报》头版刊登了一篇“无字天书”，标题写着“他的报道原本应刊登在此” 图像来源: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images

现年32岁的格什科维奇若被判有罪，将面临长达20年的监禁。

格什科维奇、其家人和雇主以及美国当局否认对他的所有指控，坚称这名即将离任的记者只是在完成自己的工作。

《华尔街日报》主编塔克（Emma Tucker）及高层管理人员在声明中表示：“格什科维奇面临的是毫无根据的虚假指控。俄罗斯最新的虚假审判动作虽在意料之中，但仍令人深感失望，同时也令人愤慨。”

华盛顿去年便宣称格什科维奇被“错误拘留”，意即白宫将他视为政治人质。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）上周表示，“我们从一开始就很清楚，埃文没有做错任何事。他本来就不应该被捕。”

“对他的指控是虚假的，俄罗斯当局也知道这些指控是假的。他应该立即获释。”

俄罗斯总统普京此前表示，他希望通过换囚释放格什科维奇，与美国的讨论正在进行中 图像来源: Valentina Pevtsova/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa/picture alliance

俄罗斯有意换囚

华盛顿指责莫斯科以毫无根据的指控逮捕美国公民，将其作为谈判筹码，以换取在国外被定罪的俄罗斯公民获释。

俄罗斯总统普京今年二月曾经表示，他希望通过换囚释放格什科维奇，与美国的讨论正在进行中。但普京也清楚表明，无论达成什么样的协议，他希望能释放一名因为杀害车臣异议人士而被关押的俄罗斯人。

克里姆林宫周一表示，俄罗斯已就格什科维奇可能换囚一事与美国接触，但此事不应向媒体透露。

普京本月稍早前同国际新闻社编辑会晤时曾表示，俄罗斯和美国正就这一问题进行接触。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：“这些接触仍在持续，但应继续在完全保密的情况下进行……因此，不能就此时发布任何公告、声明或信息。”

当被问及为何要对格什科维奇间谍案进行秘密审判时，佩斯科夫不愿置评。

“这是法院的决定。我们不能对此发表评论。”

（法新社、路透社）

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