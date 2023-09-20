美议员要求特斯拉说明与宁德时代关系

（德国之声中文网）共和党籍的美国国会众议院拨款委员会主席史密斯（Jason Smith）周二（9月19日）致函特斯拉CEO马斯克，要求其在10月3日前交代特斯拉是否与中国电动车电池生产商宁德时代（CATL）签订合作协议，或有签订协议的计划。史密斯在信中写道，委员会担心宁德时代「可能正在尝试谈判其他类似与福特的协议」。

今年二月，福特宣布将投资35亿美元在密歇根州建造一座电池厂，并使用全球最大电池制造商宁德时代的技术。美国国会共和党人一直在调查福特汽车公司相关项目。

美国汽车行业正密切关注有关未来电动汽车税收抵免的新规定将如何实施，以便做出生产电池以过渡到电动汽车的投资决策。

2022年，美国国会通过价值4300亿美元的《通胀削减法案》（IRA），若任何电池组件是由「受关注外国实体」（foreign entity of concern）制造或组装，将无法获得电动汽车税收抵免。

这项「受关注外国实体」规则旨在使美国脱离中国供应链，并于2024年对成品电池生效，2025年起适用于生产电池的关键矿物。但问题在于，究竟何为「受关注的外国实体」依旧模糊，迄今也没有外国电池供应商被贴上这样的标签。

美国国会众议院拨款委员会主席史密斯要求特斯拉说明与宁德时代的关系

史密斯在信中还询问马斯克，除了促进北美制造业之外，特斯拉是否「采取了任何行动来增加符合清洁汽车信贷条件的汽车数量」。

史密斯也去信日产汽车（Nissan），询问有关电池供应商细节，以及该公司在美国的生产计划是否「包括生产电动汽车电池或电池组件」。

特斯拉及日产汽车并未立即回应置评请求。

今年7月，史密斯及共和党籍中国问题特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）要求福特回答有关与宁德时代的交易问题。致福特的信函中写道：「我们担心这项交易可能只是促进中国控制的电池技术、原材料和员工的部分离岸外包，同时通过许可协议收取税收抵免，并将资金流回宁德时代。」

福特周二对路透社表示，该公司认同「美国纳税人的钱应该支持美国制造商，而不是令人担忧的外国实体」。福特辩护称，计划中的电池工厂「是由值得骄傲的美国公司福特完全拥有并控制」。

福特还称，正在等待美国财政部的指导，以确保此次合作不违反该法案。

史密斯周二也致信美国财政部长耶伦（Janet Yellen），称她应该立即发布指导意见，「以尽可能全面的方式明确指出，纳税人补贴不能通过任何可能的结构机制流向受关注的外国实体」。

美国财政部表示，通胀削减法旨在「鼓励在美国投资并建立安全供应链，而非外包给中国等地」，该部将「继续评估和应对与国际和国内供应链相关的任何国家安全问题」。

（路透社等）

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