美议员瞄准中兴提新议案 中美谈判下周或继续

（德国之声中文网）据道琼斯集团援引一名未公开姓名的美国高级官员报道，由贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和美国财长姆钦（ Steven Mnuchin)率领的美方代表团抵京后下周将和中方展开谈判，中方已同意将贸易谈判扩大到网络黑客领域。不过，特朗普尚未决定是否和中国国家主席习近平举行会晤。

上周，特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时曾表示， 他对美中达成"有史以来最大的协议"感到乐观。但他近日也重申，美中在布宜诺斯艾利斯达成的90天休战是严格期限。除非至3月1日双方达成满意结果，否则美国将对中国提高关税。多个媒体先前报道，特朗普或于2月27日或28日在越南岘港与习近平会面。特朗普2月5日已宣布，将2月27日至28日在越南与金正恩举行会晤。华尔街日报1月31日报道，刘鹤在贸易谈判中建议特朗普2月底在海南会晤习近平，但该消息未得到证实。

美国财长姆钦（ Steven Mnuchin)

美议员提新议案：中兴若犯规将再受制裁

本周二，共和党参议员马可·卢比欧（Marco Rubio），苏珊·柯林斯（Suzanne Collins）和杰瑞·莫兰(Jerry Moran)和克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）等四名民主党参议员提交一项议案，要求在中国通讯设备企业中兴违反美国法律及与美国政府协议的情况下，再次对其进行制裁。

2018年4月16日，美国商务部发布公告称，因中兴违反2017年与美国商务部达成的和解协议，在未来7年内禁止美国企业向中兴通讯销售零件。该禁令导致中兴主要经营活动无法进行。在达成一项协议后，2018年7月，特朗普政府决定解除据对中兴的出口禁售令，此举引起在许多国会议员的不满，包括特朗普的共和党同僚。许多议员认为， 中国电讯设备巨头中兴和华为对美国国家安全构成威胁，担心使用其技术会让中国更容易地窃取情报。在美方要求下，华为首席财务官孟晚舟今年2月1日在加拿大被拘捕，后获保释，美方已对她提出数项刑事指控并提出引渡申请。

美国国会议员这是第二次提出若中兴没有完全遵守美国法律和同特朗普政府协议，将重新对此实施制裁的议案。上一次议案于去年9月提出，随着上界国会会期结束到期。

乐然/杨威廉（路透社等）